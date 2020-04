Zbog 10 odsto neodgovornih trpe ostali građani

Propisane mjere ne poštuje oko 10 odsto građana Crne Gore i zbog njih trpi ostalih 90 odsto, rekao je danas direktor crnogorskog Instituta za javno zdravlje Boban Mugoša i poručio da će biti promijenjen odnos prema neodgovornim građanima.

- Vi koji ne poštujete pravila pokazujete da ne cijenite svoje komšije, prijatelje i svih ovih 90 odsto građana Crne Gore koji poštuju pravila - rekao je Mugoša na konferenciji za novinare.

On je istakao da apeli nadležnih nemaju efekta i da zbog toga broj inficiranih osoba raste.

- Samim tim raste broj teško oboljelih koji završavaju na respiratoru i umiru - dodao je Mugoša.

On je najavio mogućnost uvođenja novih restrikcija.

- Ali, moraćemo i da promijenimo odnos prema ovima koji ne poštuju mjere - istakao je Mugoša.

On je saopštio da u Crnoj Gori od posljednjeg presjeka nije registrovan nijedan novi slučaj obolijevanja od novog virusa korona.

Mugoša je rekao da je od jutros do 16.30 analiziran 31 uzorak sumnjivih pacijenata, a da je sedam bilo iz beranske bolnice i Doma zdravlja.

- Među obrađenim uzorcima nije bilo pozitivnih - naveo je Mugoša.

On je rekao da su u Crnoj Gori od početka epidemije 303 osobe inficirane virusom korona, a da se do sada oporavilo 55 osoba. Do sada je preminulo pet osoba inficiranih virusom korona.

U Podgorici je zaraženo 157 osoba, u Tuzima 36, Nikšiću 32, Baru 23, Ulcinju 22.

U Andrijevici je od Kovida-19 oboljelo sedam osoba, u Bijelom Polju i Herceg Novom po šest, Plavu i Budvi po četiri, a u Danilovgradu i Tivtu po tri.