Zatvaraju se škole i vrtići

Škole u opštinama u kojima je četrnaestodnevna stopa incidencije na 100.000 stanovnika veća od 800 od sutra će preći na onlajn sistem rada, izjavio je direktor Instituta za javno zdravlje Igor Galić.

Galić je u obraćanju javnosti povodom novih epidemioloških mjera u Crnoj Gori naveo da škole u Budvi, Tivtu, Herceg Novom, Ulcinju, Podgorici, na Cetinju, u Nikšiću, Plužinama, Baru, Kotoru i Pljevljima ne rade od sutra, a vrtići od petka.

On je rekao da se u tim opštinama zabranjuje rad tržnih centara i štandova.

Prema njegovim riječima, u gradovima koji imaju stopu četrnaestodnevne incidencije veću od 800 zabranjuje se kretanje stanovnika izvan tih opština, izuzev za ranije definisane izuzetke i uz odgovarajuće potvrde.

Galić je rekao da se u tim opštinama zabranjuje rad ugostiteljskih objekata – restorana, kafana, kafeterija, osim za goste hotela, izuzev usluge dostavljanja i distribuiranja obroka do 22.00 sata.

U Budvi, Tivtu, Herceg Novom, Ulcinju, Podgorici, na Cetinju, u Nikšiću, Plužinama, Baru, Kotoru i Pljevljima zabranjen je, kako je naveo Galić, i rad kladionica i kockarnica, kao i rad privrednih društava i preduzenika koji pružaju usluge u Fitnes centrima i teretanama.

"Svim privrednim subjektima u opštinama gdje nije zabranjen rad, a koji su do sada radili do 18.00 sati, radno vrijeme se produžava do 20.00", rekao je Galić.

Prema njegovim riječima, jedna od novih mjera je zatvaranje parkova i igrališta u opštinama gdje je incidencija veća od 800.

"Crnogorski državljani, stranci sa stalnim ili privremenim boravkom u Crnoj Gori, stranci, osim ako ulaze iz Srbije, BiH, sa Kosova i Albanije, moraju da prilože negativan pi-si-ar ili brzi antigenski test, ne stariji od 48 sati, ili pozitivni serološki nalaz na antitijela klase IgG, koji nije stariji od mjesec, ili pruže odgovarajuću potvrdu da su vakcinisani", kazao je Galić.

On je dodao da nove mjere za sprečavanje širenja virusa korona važiće sedam dana.

Ministar zdravlja Jelena Borovinić Bojović rekla je da nove mjere, koje će stupiti na snagu od sutra, a u vrtićima od petka, podrazumijevaju molbu i apel građanima da redukuju sve moguće kontakte.

Ona je rekla da su bolnički kapaciteti povećani na teritoriji cijele države, navodeći da je trenutna popunjenost u svim kovid, regionalnim bolnicama, domovima zdravlja i Kliničkom centru 67 odsto.

"Angažovali smo u radni odnos preko 230 sestara sa Biroa rada u cijeloj državi i pet ljekara sa Biroa rada koji će biti uključeni u proces vakcinacije", navela je Bojovićeva.

Prema njenim riječima, vakcinacija je potpuno sigurna, efikasna i bezbjedna.

"Bez obzira na stepen restriktivnosti mjera, nijedna neće dati rezultate ukoliko ih se svi zajednički ne budemo pridržavali. Apelujem na građane da olakšaju zdravstvenim radnicima i da zajednički izađemo iz problema", poručila je Bojovićeva.

Ministar unutrašnjih poslova Sergej Sekulović je rekao da će Ministarstvo unutrašnjih poslova i Uprava policije primarno djelovati preventivno, da su njihovi kapaciteti povećani i da će biti dodatno osnaženi.

Državni sekretar u Ministarstvu Finansija i socijalnog staranja Janko Odović kazao je da je Vlada pokušala izbjeći donošenje represivnijih mjera u cilju očuvanja privrede i normalnog života ljudi.

"Podaci sa terena pokazuju da mjere nisu poštovane, zbog toga smo bili prinuđeni da donesemo pomenute mjere", rekao je Odović.

On je naveo da su timovi sastavljeni od pripadnika inspekcije i policije izvršili 6.430 kontrola, i izdali 43 prekršajna naloga u vrijednosti od 43.000 evra.

"Policija je upozorila 14.817 osoba, podnijela 32 krivične prijave i uhapsila 11 osoba. Stepen nepoštovanje mjera je zabrinjavajući", istakao je Odović.

On je upozorio da će izlazak iz objekata stanovanja nakon 21.00 sata, kao i nenošenje maski ubuduće biti posebno sankcionisano.