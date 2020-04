Zašto Pavelić u hrvatskim očima postaje izdajnik

Najveći krvnik za srpski narod, poglavar ustaške NDH, pored brutalnih zločina koje je izvršio nad Srbima, danas ni hrvatima nije pretjerano drag.

Pored toga što u svom narodu imate fašističkog vođu, Hrvatima danas smetaju i ustupci Pavelića pred Italijom i Njemačkom koje su mu bile saveznice, te ga zbog toga nazivaju izdajnikom.

Ipak, Hrvati mu ne zamjeraju zločine koje je radio u NDH, njih umanjuju, ali mu zato zamjeraju davanje "hrvatske teritorije".

Ante Pavelić je odgovaran i za najveću izdaju u hrvatskoj, tvrde istoričari. 18. maja 1941. u Rimu su jednim potpisom fašističkoj Italiji predane hiljade četvornih kilometara hrvatskog teritorija.

Gotovo cijela Dalmacija, gradovi Zadar, Šibenik i Split, otoci Rab, Krk, Vis, Lastovo, Korčula i Mljet, veliki dijelovi Hrvatskog primorja i Gorskog kotara, sve je to sluganskim potpisom Ante Pavelića došlo u ruke fašističke Italije.

Radi se o Rimskim ugovorima. Bio je to samo dokaz onoga što se već znalo - mjesec dana ranije uspostavljena takozvana Nezavisna Država Hrvatska stvorena je samo kako bi poslužila za zadovoljavanje talijanskih i njemačkih interesa, piše Index.

Izdajničkim ugovorom Pavelić je na milost i nemilost fašističkoj Italiji predao oko 400.000 Hrvata te neznatan broj Talijana. Još ranije, nakon Prvog svjetskog rata, Rapalskim ugovorima Italija je preuzela Istru, Rijeku i dijelove obale. Upravo su u Paveliću Talijani vidjeli čovjeka koji može ispuniti njihove apetite za hrvatskom obalom, pa nije ni čudo što su ga godinama prije rata u tajnosti obučavali i podržavali, čekajući povoljan trenutak kad će u ratnom ludilu svoju marionetu postaviti na vlast u Hrvatskoj.

Predaja teritorija bila je samo jedna od podaničkih stvari na koje je ustaška vlast bez pogovora pristala. Naime, dogovoreno je da NDH neće u većem dijelu primorja i unutrašnjosti podizati nikakve vojne objekte niti držati ratnu mornaricu. Italija je interesnu sferu u NDH podijelila na tri zone. Prva je zona izravno priključena Italiji, druga je postala demilitarizovana, odnosno snage NDH nisu smjele tu graditi vojne objekte. Treća, najudaljenija od mora, bila je pod kontrolom NDH. Naravno, ustaške sluge fašista obvezale su se plaćati troškove talijanske vojske na svom teritoriju.

Italija je 1943. godine kapitulirala, a NDH se domogla predanih teritorija slaveći to kao svoju veliku pobjedu. No, to nije bilo dugog vijeka. Godine 1945. Njemačka je izgubila rat, a time je propala ideja o NDH. Do tada su gotovo cijelu Dalmaciju i Istru oslobodile partizanske jedinice.