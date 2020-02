Zaraza se širi Hrvatskom: U bolnici u Zagrebu u izolaciji pet osoba, u Rijeci devet

Direktorka klinike "Fran Mihaljević" u Zagrebu Alemka Markotić izjavila je danas da u Hrvatskoj nema ni jedan novi potvrđeni slučaj zaraze, ali da u bolnici za svaki slučaj prave dodatna mjesta.

Ona je rekla i da se trenutno u izolaciji nalazi pet osoba, prenosi zagrebački portal Indeks (Index).

"U izolaciji trenutno imamo pet osoba. Za one koji su u izolaciji ispitivanje nalaza je u toku", kazala je Markotić i dodala da je u izolaciji i devet osoba u Rijeci.

Poručila je, međutim, da nema mjesta panici čak i da je više prijavljenih slučajeva, jer, kako je objasnila, ljudi koji su bili u kontaktu sa zaraženim pacijentom takođe su pod kontrolom, mada nisu u bolnici.

"Svakoga ko je bio u kontaktu s bolesnikom kontaktiraće ekipa ljekara", kazala je ona i dodala da se zaraženi Zagrepčanin juče sam javio u bolnicu.

On je boravio u Milanu od 19. do 21. februara zajedno sa djevojkom gdje je posjetio fudbalsku utakmicu, a u petak je bio u firmi čiji zaposleni će do daljeg raditi od kuće.

Hrvatski parlament će nastaviti zasjedanja, iako je u Zagrebu potvrđen prvi slučaj oboljenja od novog korona virusa, saopšteno je danas iz Sabora, prenijela je Hina.

"U ovom trenutku Sabor ne planira odlaganje rada", naveli su.

Hrvatski parlament će nastaviti zasjedanja, iako je u Zagrebu potvrđen prvi slučaj oboljenja od novog korona virusa, saopšteno je danas iz Sabora, prenijela je Hina.

"U ovom trenutku Sabor ne planira odlaganje rada", naveli su.