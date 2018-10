Žaljenje što u Hrvatskoj nema spremnosti za obračun sa ustaštvom

Predsjednik Saveza Srba iz regiona Miodrag Linta pozdravio je najavu ministra unutrašnjih poslova Austrije Herberta Kikla da će se na popisu zabranjenih simbola u toj zemlji naći i simboli hrvatskih nacifašista - ustaša i izrazio žaljenje što u samoj Hrvatskoj nema spremnosti da takve pojave zakonski sankcionišu i što EU na to ćuti.

On je ocijenio da je pozitivno što su za korišćenje takvih simbola (u Austriji) predviđene kazne i to novčana u iznosu od 4.000 evra ili zatvor u trajanju do godinu dana, saopšteno je iz Saveza.

"Nažalost, u Hrvatskoj nema spremnosti da se donesu zakonske odredbe s ciljem da se uvede kazna zatvora za promovisanje i upotrebu nacističkih, fašističkih i ustaških simbola, a posebno ustaškog pozdrava "Za dom spremni". To je jasan znak da se u Hrvatskoj nesmetano realizuje projekat rehabilitacije ustaštva i zločinačke NDH, širenje govora mržnje i podsticanja na nasilje prema Srbima i svemu što je srpsko", naveo je Linta.

Prema njegovim riječima, tragično je i da EU i dalje ćuti na slobodno korištenje ustaških simbola u Hrvatskoj, negiranje ili umanjivanje zločina genocida i pretvaranje ustaških zločinaca u borce za slobodu i mučenike.