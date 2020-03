Zagrepčani u strahu: Padali su tanjiri, nestalo je struje, užasno

Potres jačine 5,3 stupnja pogodio je jutros Zagreb, a drugi udar uslijedio je minutu iza 7 sati.

U centru grada zabilježene su materijalne štete, a u dijelovima grada nema struje i vode.

Zasad nema izvještaja o žrtvama, a Civilna zaštita Grada Zagreba je podignuta.

U Centru 112 nemaju podatke o povrijeđenima. Saznaje se da primaju dojave od brojnih građana te da su zbog požara na terenu i vatrogasci.

"Probudio me potres kakvog u životu nisam osjetila, refleksno sam se pokrila po glavi. Čula sam staklo kako se razbija i stvari kako padaju, kad sam se samo malo pribrala otrčala sam do vrata jer, kažu, tamo je najsigurnije. Od prvog trenutka potresa do sada, u mojoj ulici nema struje. Nadam se da će se to uskoro promijeniti jer sam planirala danima ne izlaziti zbog situacije", rekla je jedna Zagrepčanka.

"Potres se osjetio vrlo jako na Svetom duhu. Najjači potres u mom životu. Osjetio sam sve ukupno 7 podrhtavanja jutros. Jedan veliki i onda šest manjih. Sve knjige s polica su pale na pod, kao i tanjiri i posude sa stola. Osjećaj je bio kao da smo na brodu na moru, a vani je oluja svih oluja. Ljudi su izasli ispred kuća od straha i još su neki ispred", rekao je sagovornik.