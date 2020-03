Zagreb se tresao više puta tokom noći: Zemljotres i jutros zaljuljao grad

Prema prvim podacima potres je bio magnitude 3,7 po Rihteru. Epicentar potresa je bio četiri kilometra sjeverno-zapadno od hrvatske prestonice.

M3.7 #earthquake ( #potres ) strikes 4 km NW of Zagreb - Centar ( #Croatia ) 9 min ago. Read eyewitnesses' stories & share yours: https://t.co/a4EDy4phjm

Potres je bio na dubini od dva kilometra.

Felt #earthquake (#potres) M3.7 strikes 4 km NW of Zagreb - Centar (#Croatia) 9 min ago. Please report to: https://t.co/HJpXLiEkAb pic.twitter.com/cg0VH0R51U

— EMSC (@LastQuake) March 23, 2020