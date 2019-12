Za nepoštovanje himne Crne Gore kazna do 2.000 evra

Fizičko lice koje prilikom izvođenja himne Crne Gore bude sjedilo, zviždalo, stvaralo buku ili na drugi način ne bude joj odalo počast biće kažnjeno novčanom kaznom od 700 do 2.000 evra, predviđaju izmjene Zakona o javnom redu i miru, koje je uvojio crnogorski parlament.

Pravno lice koje na javnom mjestu istakne ili upotrijebi zastavu, grb ili drugi simbol druge države, osim ako su istaknuti kao simboli pripadnika manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica u skladu sa posebnim zakonom ili ako je to istaknuto prilikom održavanja sportske priredbe, platiće kaznu u iznosu od 2.500 do 5.000 evra.

Pravno lice koje na javnom mjestu, putem oglasnih i reklamnih objekata i panoa, objavljuje neprimjerene i obmanjujuće sadržaje koji izazivaju uznemirenost i negodovanje građana platiće prekršaj u iznosu od 2.500 do 15.000 evra.

U obrazloženju je navedeno da se "pod neprimjerenim i obmanjujućim sadržajima, koji izazivaju uznemirenost i negodovanje građana, smatraju propagiranje narušavanja teritorijalnog integriteta Crne Gore ili zastupanje fašističkih, šovinističkih ili nacističkih ideja i ideologija".

Preduzetnik koji učini ovaj prekršaj kazniće se od 500 do 5.000 evra. Odgovorno lice u pravnom licu za ovaj prekršaj biće kažnjeno od 300 do 2.000 evra. Za fizička lica kazna je od 300 do 1.500 evra ili zatvor do 60 dana.

Skupština je kasno sinoć usvojila i Zakon o upotrebi i javnom isticanju nacionalnih simbola kojim su predviđene novčane kazne za njihovo nepoštovanje.

Za pravna lica kazna će iznositi od 500 do 20.000 evra, za preduzetnike od 150 do 6.000, a za fizička lica od 30 do 2.000 evra.