Za izgradnju dnevnog centra u Kosovskoj Mitrovici prikupljeno 20 hiljada KM

U akciji Odbora za pomoć Srbima na Kosovu i Metohiji, Saveza opština i gradova i humanih ljudi iz Republike Srpske prikupljeno je 20.000 KM za izgradnju prvog Dnevnog centra "Podrži me" u Kosovskoj Mitrovici, rekao je danas Srni predsjednik Odbora Milorad Arlov.

On je naveo da je ukupna vrijednosti izgradnje i opremanja centra veličine 476 metara kvadratnih oko 200.000 evra, a da je početak izgradnje zakazan uoči Vidovdana, odnosno 26. juna.

"Završena je vlasnička procedura za zemljište koje smo obezbijedili u vrijednosti 35.000 evra, a idejni projekat se izrađuje", rekao je Arlov.

On je istakao da će Dnevni centar koristiti 137 bolesne djece i mladih sa poteškoćama u razvoju na sjeveru i nekim opštinama juga Kosova i Metohije, te da će to biti njihova druga kuća.

On je podsjetio da je desetočlana delegacija iz pet opština Srpske boravila na Kosmetu od 22. do 25. marta, te da su tada posjetili i Udruženje "Podrži me" u Kosovskoj Mitrovici.

Arlov je pozvao sve institucije i građane Srpske da pomognu prema svojim mogućnostima do kraja juna ove godine, te zahvalio svima koji su to već učinili.

Žiro račun Odbora za pomoć Kosovu i Metohiji za igradnju Dnevnog centra "Podrži me" Kosovska Mitrovica je 55510000341964-45.