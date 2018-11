"What the f*ck" reče Rama kritikujući Srbiju! VIDEO

Govoreći nakon zajedničke sjednice vlada Albanije i Kosova u Peći, albanski premijer upotrijebio i neadekvatan rječnik, rekavši "What the fuck".





Govoreći o trgovinskom sporu Srbije i Kosova nastalom nakon povećanja taksi za robu iz Srbije i BiH za 100 odsto, Rama je rekao da se Kosovo pokazalo "apsolutno spremno da igra svoju međunarodnu ulogu", ali da Beograd nije bio uvijek jasan i iskren u Briselskom dijalogu.

Rama je na zajedničkom sastanku kosovske vlade i Vlade Albanije u Peći rekao i da je "Kosovo kompletna država" i da je Priština uvijek imala "iskreni pristup dijalogu" sa Beogradom. "Kosovo je kompletna država, a dijalog nije uvijek bio jasan i iskren s druge strane", rekao.

Pošto je nastavio s kritikama na račun Srbije, pomenuo je slučaj kada je od jednog kosovskog ministra Srbija navodno tražila da ukloni izraz "republika Kosovo" iz svog govora. "EU bi na ovo rekla 'What the fuck'", istakao je Rama.

Sve to propratio je neprimjerenim rječnikom, u nekoliko navrata koristeći psovku na engleskom jeziku: "What the fuck".

Dodao je da je "Kosovo najkompletnija priča o miru, razumijevanju za manjine i saradnju. Kosovo se pokazalo kao apsolutno spremno da igra svoju međunarodnu ulogu. Kosovo je ostvarilo značajan napredak u regionalnoj sferi, možemo samo zaključiti da je dijalog sa Srbijom napredovao", rekao je Rama.