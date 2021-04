Vulin o potezu Krvikapića: "Pokazao je da mu nije stalo do Srba!"

Ministar policije Aleksandar Vulin reagovao je na najnoviju odluku premijera Crne Gore Zdravka Krivokapića.

- Premijer Krivokapić je još jednom pokazao da mu nije ni malo stalo do toga šta misle i osjećaju i Srbi i Srbija. I dobro što je to uradio, poruku smo razumjeli, po njoj ćemo i postupati. Pokazao je da mu nije stalo do Srba - rekao je ministar Vulin.

Dodao je da oni koji mrze Srbe uvijek nađu zajednički jezik:

- Ne bi me čudila da u antisrpskoj politici potraži podršku Mila Đukanovića. Oni koji mrze Srbe se uvijek prepoznaju i na kraju nađu zajednički jezik - zaključio je on.

Podsjetimo, predsjednik Vlade Crne Gore Zdravko Krivokapić pokrenuo je postupak smjene ministra pravde, ljudskih i manjinskih prava Vladimira Leposavića.

Krivokapić je tokom vanrednog obraćanja rekao da su Leposaviću "progledali kroz prste" kada je u pitanu bio istup u vezi Zakona o amnestiji i okolnosti oko usvajanja tužilačkih zakona.

On kaže da je "nedopustivo da ministar pravde iznosi svoje stavove".

- Ja sam spreman da priznam da je u Srebrenici učinjen zločin genocida kada se to i nedvosmisleno utvrdi - izjavio je ministar Leposavić.