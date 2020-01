Vladika Joanikije: Pobijedićemo bez mača

Episkop budimljansko-nikšićki Joanikije rekao je da je Srpska pravoslavna crkva u Crnoj Gori, zakon o slobodi veroispovesti doživjela kao veliku nepravdu.

– Mi ćemo se boriti do kraja, drugog puta nema i pobijedićemo, ali ne ognjem i mačem nego istinom i pravdom – rekao je vladika Joanikije za Radio Beograd

Gostujući u emisiji „Sedmica“ Radio Beograda, episkop Joanikije je trenutnu situaciju u Crnoj Gori ocijenio kao pat poziciju.

Napominje da je Đukanovićeva prednost što ima vlast i što je na toj vlasti već 30 godina, ali, kaže episkop, „nema nikakvu ideju ni plan kako da pomogne narodu”.

– Ovo je neokomunistički progon SPC u Crnoj Gori, ali i ogromna pohlepa vlasti. Milo Đukanović, može biti, radi i po tuđim instrukcijama, ali najviše radi za svoj račun, račun svoje vlasti i svojih interesa. Sve što je moglo, već je uzeto, ostala je još crkva – rekao je.

– Vlast se služi raznim metodama, nama je to sve jasno i imaju sve poluge u svojim rukama, a crkva – istinu i pravdu. I vidi se kome narod više vjeruje. Mi se čuvamo da se nikakva politika ne umiješa u naš otpor – rekao je on.

Vladika smatra da treba započeti dijalog, ali istinski.

– Mi ništa drugo ne tražimo, osim da se našoj crkvi obezbijede ista prava kao i ostalim vjerskim zajednicama – kaže vladika.

– Kad bi Crna Gora bila pravna država, do ovoga ne bi ni došlo. Ipak, pravni put je temelj naše borbe – kazao je episkop i najavio formiranje međunarodnog pravnog tima.

Narod je osjetio nepravdu

– Govore (vlasti u Crnoj Gori) da jurisdikcija crkve ne može da se proteže na drugu državu. To nije tačno. Države kroz istoriju nastaju i nestaju i crkva ne može da deluje prema državnim granicama – rekao je vladika Joanikije.

On je objasnio da je SPC u Crnoj Gori Zakon doživjela kao veliku nepravdu, da je nezakonita bila i procedura i izglasavanje u Skupštini Crne Gore.

– Narod je osjetio nepravdu, ojsetio je da su ugroženi korijeni našeg bića. Osim što smo pozvali na molitvu, nikakvog organizovanog okupljanja nije bilo, ni mi nismo očekivali ovoliki odziv i okupljanje naroda oko crkvenih hramova – rekao je episkop i zahvalio narodu što se okuplja u tolikom broju.

– Mi nikome ne smetamo, imaju međunarodno priznatu državu, mi državnost ne ugrožavamo. Mi nikoga ne pitamo ni kako se izjašnjava. Uostalom, Srbi i Crnogorci su braća. Gotovo da nema porodice u kojoj je jedan brat nije Srbin a drugi Crnogorac. Ali, vjera je nešto dublje – kazao je episkop i dodao „mi se molimo a molitva može da nas objedini. S druge strane, država stoji na građaninu. Ako građani u ovolikom broju izražavaju bunt, država to mora da uvaži“.

Vladika Joanikije predviđa da će ovakvo stanje u Crnoj Gori dugo da traje.

– Ali mi ćemo na kraju pobijediti. Mi ne želimo da bude pobjednika i poraženih, nego da pobijedi pravda i bratska sloga – zaključio je episkop Joanikije.

Proglas protiv protesta ništa čudno

Proglas javnih ličnosti koji za okupljanje građana u Crnoj Gori optužuje zvanični Beograd, episkopa, rekao je, ne čudi.

– Ništa čudno, kad god se pokaže da je vlast u Crnoj Gori napravila zloupotrebu ili diskriminaciju srpskog naroda, svaka reakcija se odmah definiše kao velikosrpska pretenzija. Ti ljudi koji tako istupaju ne rade ništa za džabe i dobro se namiruju i ne rade po svojoj savjesti – rekao je vladika.

Na pitanje o podršci zvaničnog Beograda SPC u Crnoj Gori, vladika Joanikije kaže da bi volio da je međudržavnog dijaloga bilo.

– Ja bih volio da je bilo dijaloga među državama, što je trebalo. Ja nisam vidio da je tog dijaloga bilo, konstruktivnog, usmjerenog na to da se ovo bolno pitanje riješi kako valja. Znate šta, mi ipak po onoj Njegoševoj da nada nema pravo ni u koga do u Boga i u svoje ruke. Mi činimo što možemo i volimo Srbiju i narod u Srbiji. To jedinstvo našeg naroda ne mogu granice da razdijele. Narod je korijenima vezan za svetinje. Dalje ne bih išao u analizu, jer je to sfera politike – kazao je vladika Joanikije.

(Izvori: Argumenti.rs)