Vladika Јoanikije: Neokomunisti hoće da otimaju svetinje

Episkop budimljansko-nikšićki Јoanikije služio je večeras sa sveštenstvom molebni kanon Presvetoj Bogorodici u pljevaljskoj crkvi Svete Petke, a potom zajedno sa episkopom mileševskim Atanasijem i sveštenstvom ulicama Pljevalja predvodio molitvenu litiju u kojoj su učestvovale hiljade Pljevljaka.

Vladika Јoanikije pozvao je narod da istraje u pravednoj borbi protiv nasilja nad Crkvom.

- Svaki izlazak briše makar po jedno slovo iz toga zlokobnog zakona /o slobodi vjeroispovijesti/, anticivilizacijskog, diskriminatornog, nazadnog zakona, koji je izazvao ovolike probleme u Crnoj Gori. A mogla bi vlast, i mi je uvijek na to pozivamo, da vrlo lako riješi taj problem - da povuče zakon, da povuče one diskrimatorske, anticivilizacijske, nazadne odluke koje nema nijedna država - rekao je vladika Јoanikije.

On je istakao da nijedna savremena država ne donosi takve zakone i dodao da su "Turci rušili svetinje, ali ih nisu oduzimali".

- Komunisti su oduzimali crkvenu zemlju, ali nam nisu oduzimali svetinje. Ovi su otišli dalje i od Turaka i od komunista, ovi neokomunisti - naglasio je episkop budimljansko-nikšićki.

On je poručio da je snaga učesnika litija i molebana u vjeri i pravdi, u istini i Bogu, u zajedništvu.

- U ovome dostojanstvu, u ovoj pravednoj borbi da istrajemo ovako, kao civilizova, kulturan i produhovljen narod, narod Svetoga Save i Svetoga patrijarha Varnave. Toga ste vi svjesni, naročito ovdje u Pljevljima, u Staroj Hercegovini - poručio je vladika Јoanikije.

On je rekao da je "nesrećni zakon" o slobodi vjeroispovijesti "uzdrmao cijeli pravni poredak Crne Gore i stvorio pravnu nesigurnost".

- Ali, svi to vide, i na istoku i na zapadu, i na sjeveru i na jugu. Vidi cijeli narod, ali jadna i nesrećna vlast ne vidi. Zaslijepili su od moći, sile i od para. Mi ih pozivamo na dijalog, na razum, da ovo riješe kao ljudi. I daće Bog, samo mi da istrajemo u ovoj našoj odlučnosti i riješenosti. Moramo da istrajemo, jer se borimo za ono što je najsvetije. Ne smijemo da popustimo - dodao je vladika Јoanikije.

Pozdravljajući vladiku Јoanikija i sabrani vjerni narod, vladika Atanasije rekao je da se posvjedočuju riječi Svetog proroka Davida da ništa nije tako lijepo i krasno kao kada su braća zajedno.

Molebani i litije kao znak protesta zbog usvajanja Zakona o slobodi vjeroispovijesti u Crnoj Gori, održane su večeras u Baru i u Plužinama.

Nakon molebana koji je služen u Sabornom hramu Svetog Јovana Vladimira u Baru vjerujući narod je, predvođen jerejem Nikolom Pejovićem, krenuo u litiju uobičajenom trasom, od Sabornog hrama ulicama Јovana Tomaševića i Vladimira Rolovića kroz centar do bulevara i nazad do hrama.

Otac Nikola, koji je i glavni i odgovorni urednik Radija Svetigore, hiljadama sabranih Barana obratio se slovom podrške i ljubavi.

- U graditeljima sagledavamo i sve naše slavne pretke i svetitelje, od Svetoga Јovana Vladimira pa i prije njega, od Hristovih vremena pa do Svetog Simenoa Mirotočivog, Svetoga Save do današnjih dana, od Svetoga Petra Cetinjskog, Vasilija Ostroškog do novih svetitelja koji se otkrivaju u ove naše dane - rekao je jerej Nikola.

On je naglasio da iz te nulte tačke ništavila, najbolje čovjek može da vidi i sebe i svoju porodicu i svoje savremenike i svijet koji ga okružuje i svoju državu, prenose mediji.

- Iz te nulte tačke nebića mi gledamo i ove događaje i u njima nam se otkriva sva ljepota i sva tajna i sva sila Božja koja se projavila u ove naše dane. Mislili smo da se graditeljski poduhvat našeg mitropolita i vremena u kome on predstoji Crkvom u Mitropoliji crnogorsko-primorskoj priveo kraju, a onda je Bog popustio iskušenju i pred nas se pojavila najljepša i najdivnija građevina, a to ste vi - poručio je otac Nikola.

I u Plužinama su nakon molebana u crkvi Svetog Јovana Krstitelja, građani prošli ulicama grada, a litiju su predvodili igumani Pivskog i manastira Zagrađe, Јeftimije i Lazar i plužinski paroh Miroslav Mihailović.

Litije se od Božića organizuju četvrtkom i nedjeljom kao znak protesta zbog usvajanja Zakona o slobodi vjeroispovijesti.