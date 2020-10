Vladika Јoanikije: Mitropolit Amfilohije časno iznio svoj krst

Njegovo preosveštenstvo episkop budimljansko-nikšićki Јoanikije pozvao je sve pravoslavne hrišćane da se pomole Bogu za dušu Njegovog visokopreosveštenstva mitropolita crnogorsko-primorskog Amfilohija, koji je cijelog svog života išao trnovitim putem Hristovim i časno iznio svoj krst.

- U ovom momentu želim da pozovem svu braću arhijereje, i Srpske pravoslavne crkve, i svih ostalih pravoslavnih crkava u kojima je naš mitropolit uživao veliki ugled, u cijelom pravoslavlju, da se mole Bogu za pokoj njegove duše - istakao je vladika Јoanikije.

On je naglasio da je Gospod uoči Svetog Petra Cetinjskoga i Svetog Petra Lovćenskog Tajnovica odlučio da pribroji mitropolita Amfilohija sveštenom liku cetinjskih mitropolita, prenosi Mitropolija crnogorsko-primorska.

- I vjerujte, danas je dan žalosti, i ovih dana ćemo tugovati i vršiti zaupokojene službe, ali nadam se da će se to polako pretvarati u proslavu Svetih trojice jerarha u Crnoj Gori, jer mučeništvo, i ljubav, i žrtva, i dobrota, i mudrost mitropolita Amfilohija će zasijati iz božanske perspektive i donijeti veliki blagoslov Crnoj Gori - istakao je vladika Јoanikije.

Episkop Јoanikije smatra da nije mali znak to što se mitropolit Amfilohije izliječio i od upale pluća i od ove zarazne bolesti, ali njegov kasniji oporavak nije išao, prosto organizam nije više mogao da izdrži taj napor.

- Ali, on je pobijedio ovaj virus. On ga je prvo duhovno pobijedio, i taj virus i sve druge viruse, i njegova smrt je zapravo pobjeda, jer je on svojom smrću potvrdio sve one vrline koje smo mi primjećivali u njegovom životu i na njegovom životnom putu, prije svega u njegovoj ličnosti - naglasio je vladika Јoanikije.

Episkop Јoanikije je naveo da smrt mitropolita Amfilohija predstavlja još jedno proslavljanje imena Hristovog i prelazak i sjedinjenje sa vaskrslim Hristom u Njegovom vječnom Carstvu sa svima svetima.

Vladika Јoanikije je napomenuo da je u ovom momentu najvažnije da se svi molimo Bogu za dušu mitropolita Amfilohija, da ga sa ljubavlju ispratimo, da ispoštujemo sav crkveni poredak.

- Sveštenstvo će objaviti posredstvom zvaničnih medija Mitropolije crnogorsko-primorske sav poredak njegovog ispraćaja i sahrane. Molim sve da uz poštovanje zdravstvenih mjera, zaista je situacija krajnje ozbiljna u Crnoj Gori što se tiče ove epidemije, učine sve što treba da se ovi dani na slavu Božiju provedu uz molitve za pokoj duše našeg mitropolita, i uz brigu da poredak njegovog ispraćaja i sahrane bude što dostojanstveniji - poručio je vladika Јoanikije.

On je dodao je sa Njegovom svetošću patrijarhom srpskim Irinejom, koji će doći na sahranu visokopreosvećenog mitropolita Amfilohija, usaglašeno da Sveta arhijerejska liturgija, koju će služiti Njegova svetost, bude u nedjelju, 1. novembra.

- Poslije Svete liturgije biće opijelo i oproštaj sa našim mitropolitom i on će biti sahranjen u Sabornom hramu Hristovog Vaskrsenja u Podgorici, u kripti gdje je sam odredio svoje grobno mjesto - precizirao je vladika Јoanikije.

Vladika Јoanikije je poželio da svima koji osjećaju veliki bol zbog rastanka sa mitropolitom Amfilohijem Bog podari duhovne snage i da ovaj ispraćaj mitropolita svima bude na blagoslov, i njihovim porodicama i domovima, i celoj Crnoj Gori i svim pravoslavnim hrišćanima koji ga ljube i poštuju.

- Neka Božiji blagoslov i molitve našeg visokopreosvećenog mitropolita Amfilohija, koji je primio blaženu končinu i prelazi u Carstvo nebesko, bude sa Crnom Gorom i sa svima pravoslavnim hrišćanima - poručio je vladika Јoanikije.

Mitropolit Amfilohije preminuo je jutros u Kliničkom centru Crne Gore u Podgorici od posljedica virusa korona.