Vladika Јoanikije: Došlo vrijeme da Crna Gora otvori novu, čistu stranu svoje istorije

Administrator Mitropolije crnogorsko-primorske vladika Јoanikije izjavio je, uoči glasanja crnogorske Skupštine o izmjenama Zakona o slobodi vjeroispovijesti, da se nada da je došlo vrijeme da Crna Gora otvori novu i čistu stranicu svoje istorije u kojoj će se zajednički raditi na dobro zemlje i njenog naroda.

Njegovo preosveštenstvo episkop budimljansko-nikšićki Јoanikije izrazio je uvjerenje da upravo usvajanje ovih izmjena Zakona predstavlja dobar početak za ostale neophodne i važne promjene u crnogorskom društvu.

- Zakon je prošao kroz ruke ozbiljnih pravnika. Uvažene su sve značajne primjedbe, ovo je minimum kompromisa za mnoge strane. Mi smo gledali da ničim ne povrijedimo druge vjerske zajednice, nego da sve što tražimo za nas bude obezbijeđeno i za druge vjerske zajednice - rekao je episkop Јoanikije.

Vladika Јoanikije navodi da pojedine grupe siju laži posredstvom medija da je zakon rađen u drugoj državi i da će omogućiti knjiženje imovine Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori na državu Srbiju, kao i da diskriminiše druge vjerske zajednice.

Episkop naglašava da to nije tačno i da argumenti na koje se pozivaju pojedine grupe, koje se protive izmjenama, pravnički ne stoje.

- Nek uđu u proceduru da ospore zakon posredstvom pravničkih argumenata. Niko to nije ni pokušao, nego hoće preko medija, protesta i drugih kvazipolitičkih aktivnosti da ovu priču iskomplikuju i nađu svoj ćar - rekao je vladika Јoanikije za Sputnjik.

Vladika naglašava da su ove izmjene predložili i sačinili pravnici u Crnoj Gori, a ne u nekoj drugoj državi.

- Mi tumačimo da je atak na Crnu Goru bio onaj diskriminatorski zakon koji je proizveo toliku nepravdu i nemire, to je bio udar na većinski pravoslavni narod u Crnoj Gori i na većinsku SPC. Pokazalo se da su naše litije koje su bile mirne, civilizovane i jedinstvene po mnogo čemu u svijetu bile potpuno opravdane. Mi smo se temeljili na pravnim argumentima. Većina naroda je shvatila da smo mi vodili opravdanu borbu, zato su nam svi dali podršku i zato smo imali takav uspjeh u našoj borbi protiv diskriminacije - podsjetio je vladika Јoanikije, koji je izrazio uvjerenje da većina naroda u Crnoj Gori želi pomirenje.

Odgovarajući na pitanje povodom predstojećeg izbora novog patrijarha SPC, vladika Јoanikije ističe da glasine i licitiranje imenima apsolutno nisu na korist Crkve, koja ne želi da "napravi vašarište" od izbora patrijarha i ostalih arhijereja.

- Izbor patrijarha je duhovna svečanost, sjećate se divnih momenata kako smo izabrali našeg blaženopočivšeg patrijarha Irineja po nadahnuću Duha Svetoga. Nadam se da će to i sada da bude. Koga god izabrao Sveti arhijerejski sabor, svi smo radili da damo maksimalnu podršku novom patrijarhu, a time i našoj crkvi. To su normalne prilike koje su kanonske utvrđene kako se to radi - naveo je vladika Јoanikije.

Odbor Skupštine Crne Gore za ljudska prava i slobode dao je zeleno svjetlo na Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o slobodi vjeroispovijesti ili uvjerenja i pravnom položaju vjerskih zajednica i predložio Skupštini da ga usvoji.

Zbog kontroverznog Zakon o slobodi vjeroispovijesti u Crnoj Gori, koji je usvojen krajem prošle godine, u više crnogorskih gradova održavane su protestne šetnje, jer taj akt predviđa otimanje imovine i svetinja Srpske pravoslavne crkve i njenih eparhija u Crnoj Gori.