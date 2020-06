Vladika Joanikije: Crkva ne može odustati dok se njena prava ne ostvare

Crnogorska vlast ponašanjem pokazuje da nije spremna da čuje glas Srpske pravoslavne crkve (SPC) i umnih ljudi, ali ni upozorenja sa međunarodnih adresa, a SPC, koja ne traži nikakva posebna prava i ništa više od onog što imaju druge vjerske zajednice, ne može odustati dok ta prava ne ostvari, ističe Njegovo preosveštenstvo episkop budimljansko-nikšićki Joanikije.



"Na stotine ljudi već je privedeno, mnogo je sveštenika pod krivičnim prijavama, ali šta drugo očekivati kada vlast ne uvažava svoj narod, nego samo želi da sprovede šta je naumila primjenom gole sile", kaže vladika Joanikije, koji je za "Sputnjik" komentarisao situaciju u Crnoj Gori nakon što su odlukom Nacionalnog koordinacionog tijela i Ministarstva zdravlja zabranjeni javni skupovi, uključujući i litije.

Vladika navodi da i reagovanja ljekara pokazuju da se zdravstvene mjere protiv epidemije zloupotrebljavaju u političke svrhe i da je tu mnogo više zle volje protiv Crkve nego medicinske pameti.

"Nije bilo sluha ni da vlasti čuju upozorenja SPC da za Crnu Goru, njenu stabilnost i budućnost nije dobro da donose Zakon o slobodi vjeroispovijesti", dodaje vladika i naglašava da se pitanje diskriminatornog zakona može lako riješiti brisanjem nekoliko spornih članova.

Episkop budimljansko-nikšićki dodaje i da iskustvo pokazuje da je opasno u bilo kojoj državi kad vlast ugrožava slobodu bilo čije vjere, a kamoli većinske kojoj pripada više od 70 odsto stanovništva i kojoj je narod iskreno odan.

"To ne može biti dobro za Crnu Goru, a ne daj Bože da dođe do većih problema - znamo kako je to na Balkanu. Uvijek neki gorući problemi ukoliko tinjaju i eskaliraju u jednom dijelu Balkana mogu lako da se pretoče na drugi dio", napominje vladika Joanikije.