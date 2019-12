Vladika Јoanikije: Branićemo se u svakom selu, svetinje neće da padnu u ruke bezbožnika

U svom obraćanju narodu na Blažovom mostu u Podgorici koji je sve vrijeme zasjedanja Skupštine Crne Gore, molitveno protestvovao nedaleko od zgrade parlamenta, Njegovo preosveštenstvo Episkop budimljansko-nikšićki Јonikije se zahvalio sabranom narodu na podršci.

- Mi smo ovdje bili kao na pokajanju, kao na sahrani! Sahranjena je pravda i sahranjen je pravni poredak Crne Gore sa ovako usvojenim zakonom, sa tako loše sročenim zakonom, sa zlom namjerom i sa ovakvim problemima koje je donio Crnoj Gori - rekao je vladika nakon što je Skupština Crne Gore izglasala Zakon o slobodi vjeroispovesti kojim se previđa otimanje imovine Pravoslavne crkve u Crnoj Gori.

- Јa prije svega želim da se zahvalim našem čestitom narodu koji je dao podršku svojoj Crkvi, i to ne samo što dolazi redovno na bogosluženja i kad pristupa ćivotu Svetog Vasilija, nego i što je istrajao do kraja u ovoj zakonitoj i borbi protiv nepravde, dostojanstveno, hrišćanski izražavajući do kraja svoje neslaganje. Možemo reći, neka su usvojili, taj zakon je već propao, već je mrtvo slovo na papiru. Neka su oni živi i zdravi, ali nigdje u svijetu nema da se zakon o slobodi vjere usvaja na ovakav način - rekao je vladika Јonikije.

On je poručio da to znači da borba nije prestala, već da će ona samo poprimiti malo drugačije oblike.

- Mi ćemo se organizovati. U svim krajevima, u svim gradovima, i u svim selima, formiraćemo odbore i bratstva za odbranu svetinja. Ne možemo dopustiti da svetinje koje su naši preci Bogu posjećivali da se one skrnave i da padnu u ruke bezbožnika. To neće biti! - rekao je vladika.

Preosvećeni Episkop Јoanikije je konstatovao da smo naučili da se borimo i glave dajemo za svoje svetinje, ali da iako ne želimo da pravimo razdore među braćom, moramo, kad se braća ovako ponašaju, tome zlu dati otpor, ali opet hrišćanski.

- Mi smo sa ovim potvrdili naš karakter iako smo, reklo bi se, ovu bitku izgubili, ali ovo je velika moralna pobjeda i da vas zamolim da taj kapital moralne pobjede koja ostaje za vijekove, sačuvamo. Ono što je danas govorio otac Predrag Šćepanović i da ove ljude koji rade svoj posao ni u čemu ne osudimo, ali da znamo ko je ovo zlo zameo u Crnoj Gori - poručio je vladika.

Zamolio je sabranu braću da se dostojanstveno u miru, kako su i došli iz Hrama Hristovog Vaskrsenja, raziđu, nakon što se ispred Hrama pomole Bogu.

- Mi ćemo našu borbu svakako protiv zla i nepravde, a naročito protiv skrnavljenja svetinja, nastaviti, i ako se budemo borili kao hrišćani svakako i dobiti, a već smo mnogo dobili. Ova naša borba nas je mnogo osnažila, a oni koji su na ovakav način usvojili jedan zakon, i to zakon o slobodi vejre, ja mislim da su već sami sebi rupu veliku iskopali. Kako činili tako im Bog dao. Amin - poručio je na kraju svog obraćanja Njegovo preosveštenstvo.

Nakon toga sveštenstvo i monaštvo, predvođeni vladikom Јonikijem su se uputili ka Hramu Hristovog Vaskrsenja gdje su se pomolili za našu Crkvu i sav narod, pozivajući sve na ljubav, mir i slogu. Nakon toga okupljeni narod se u miru razišao.