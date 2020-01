Vladika Grigorije: U Crnoj Gori se vidi šta se desi kad jedan čovjek preuzme svu vlast

Episkop diseldorfski i cijele Njemačke, vladika Grigorije, ocijenio je da događaji u Crnoj Gori, poslije usvajanja Zakona o slobodi vjeroispovijesti, najbolje pokazuju šta sve može da se dogodi kada se vlast nađe u rukama jednog čovjeka koji je, pritom, "u potpunosti izgubio kompas i nemilosrdno gazi sve pred sobom i nije spreman da sasluša čak ni volju sopstvenog naroda".

U intervjuu za novi broj nedjeljnika NIN, koji će izaći u četvrtak, vladika Grigorije je rekao da vjeruje da narod u Crnoj Gori vrlo dobro zna šta je crkva, na kojim je temeljima izrasla i kako se za nju i njena dobra valja boriti.

"Upravo to su potvrdile i reakcije na usvajanje Zakona o slobodi vjeroispovijesti, pokazavši jednovremeno i to da je narod u Crnoj Gori na visini jevanđelja i da je dosljedan načinu na koji se Crkva vjekovima suočava s nepravdom", rekao je on.

Govoreći o stanju u Srbiji, Grigorije je ocijenio da je apsolutna moć u rukama jednog čovjeka koji upravlja većinom u parlamentu, a preko njega i cijelim društvom.

"Pošto u Srbiji podjela na zakonodavnu, sudsku i izvršnu vlast de fakto ne postoji, onda parlament odlučuje ko će biti sudija, tužilac, premijer, ministar, državni službenik, a narod ili neka druga državna tijela nad tim nemaju ama baš nikakvu kontrolu. Tako imamo dvostruki problem: ne postoje korektivi u samoj državi između njenih grana (na primjer da sud može da obori neku odluku parlamenta), a ne postoji ni onaj narodni korektiv jer je narod isključen iz svakog procesa odlučivanja", rekao je on.

Vladika Grigorije je ocijenio da je tako narod sveden na "glasačko stado" i prinuđen da ide za pastirom "koji ga drži na lošoj paši i na koje, po potrebi, laju njegovi psi".

"Teško se može očekivati neka napredna demokratska misao kod ljudi koji već punih stotinu godina žive u naopakom i autokratskom uređenju... Ako želimo da i Srbija postane pravna država i ako želimo da i ona ima demokratsko uređenje, valja nam oponašati način na koji su drugi uspjeli u tome, proučiti šta su mijenjali, a čega su se držali. Jer bez uspostavljanja ustrojstva koje je zasnovano na demokratskim formama i procedurama, ne može se doći do suštine demokratskog života. To jeste težak zadatak, ali građani Srbije u tome, uvjeren sam, mogu uspjeti", rekao je Grigorije.

Govoreći o uzbunjivaču iz Krušika Aleksandru Obradoviću, on je rekao da ne bi trebalo da se zaboravi da Obradović nije ustao protiv neke političke opcije ili u ime neke druge, već u zaštitu javnog interesa.

"Svi se moramo zapitati šta smo pojedinačno učinili da pomognemo tom čojveku", rekao je vladika Grigorije za novi NIN.

