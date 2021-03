Stručna grupa za kovid 19 predložila je Vladi Slovenije potpuno zatvaranje države od 1. do 11. aprila zbog ponovnog rasta broja zaraženih virusom korona.

Prema prijedlogu epidemiologa, izuzetak tokom potpunog zatvaranja bila bi uskrsna nedjelja, kada bi bilo dopušteno i druženje ljudi i izvan područja inače zatvorenih regija.

Na taj bi dan bilo dopušteno okupljanje do pet odraslih ljudi i njihove djece iz dva domaćinstva.

Uz zatvaranje regija, predviđeno je i da se obrazovni proces opet odvija na daljinu, s tim da bi škole i vrtići ipak primali djecu roditelja zaposlenih na radnim mjestima čije je djelovanje važno sa stanovišta države.

Javni putnički saobraćaj bi, prema prijedlogu epidemiologa, u vrijeme zatvaranja bio ograničen na režim za nedjelju i praznike.

Rad bi se u ustanovama i preduzećima u što većoj mjeri organizovao na daljinu, a u što većoj bi se mjeri koristili i godišnji odmori.

Ministar zdravlja Slovenije Janez Poklukar rekao je da se time želi zaštititi populacija i održati zdravstveni sistem.

On kaže da je trend rasta broja zaraženih u velikom zamahu i da bi to moglo izazvati 500 novih smrtnih slučajeva do kraja juna ako ne budu uvedena nova stroža ograničenja.

Za danas je zakazan sastanak članova Vlade i političkog vrha Slovenije.

Sa prijedlogom o zatvaranju slaže se i premijer Janez Janša, koji je naveo da vakcine protiv virusa korona u Sloveniju dolaze sa "mjesec dana zaostatka" u odnosu na obećanja, što znači da neće uspjeti plan da se do ljeta vakciniše većina populacije.

"Vlada je svjesna da je zatvaranje teška odluka jer ima znatne finansijske i socijalne posljedice, te da će rezultati novih mjera biti vidljivi samo ako ih se svi budu pridržavali", rekao je Janša.

Slovenačka Vlada objavila je da je u zadnja 24 časa potvrđeno 640 zaraženih, uz još sedam smrtnih slučajeva.

Ovakav rast širenja epidemije u Sloveniji pripisuju pojavi novih sojeva, naročito britanske varijante virusa koja je zaraznija i izaziva više hospitalizacija.