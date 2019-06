Vlada odbila poslodavce: Nema novih stranih radnika, uzmite penzionere

Sezona na Jadranu je u punom zamahu, a hrvatskim hotelijerima i ugostiteljima nedostaje radne snage.

Za to je kriva vlada jer nije izdala dovoljno kvota za zapošljavanje stranaca u turizmu.

Sadašnje kvote su nedovoljne, ističe Hrvatsko udruženje turizma (HUT), koja je s Hrvatskim udruženjem poslodavaca (HUP) poslala zahtjev za hitnim povećanjem kvota u turizmu Ministarstvu rada i penzijskog sistema i Ministarstvu turizma.

"Uoči početka glavne turističke sezone situacija s radnom snage je kritična pa je ugroženo otvaranje pojedinih turističkih kapaciteta, kao i restorana i kafića. Lokalnih radnika nema, a kvote za uvoz stranih radnika su se potrošile i potrebna je hitna reakcija Ministarstva rada i penzijskog sistema i Vlade RH", upozoravaju poslodavci.

Ugrožena sezona

Poslodavci dodaju kako nedjeljama apeluju da se pomogne turističkom sektoru u rješavanju ovog problema, ali da su se resorni ministar i vlada potpuno oglušili.

"To je izazvalo šok u cijelom sektoru jer je riječ o tehničkim izmjenama koje ne iziskuju nikakva dodatna ulaganja iz budžeta, nego samo dobru volju administracije da razumije potrebe privrede", stoji u saopštenju, kako prenosi portal Index.hr.

"Nažalost, sada kada se sezona borbe za svakog gosta zahuktava, suočavamo se s dva ključna problema: kvote su se potrošile, što znači da nema ko da radi bez obzira što su radnici iz inostranstva već stigli u Hrvatsku, i s druge strane, jasno je kako sistem zapošljavanja stranaca i administrativno sprovođenje korišćenja kvota nisu efikasni, a za obradu zahtjeva čeka se više nedjelja.

Najveći gubitnik turizam

Turističkom sektoru nedostaje radne snage i ukoliko bi bilo moguće uvijek je na prvom mjestu zapošljavanje lokalnih, domaćih radnika, ali ne postoji raspoloživost i interes pa se sada nalaze u makazama manjka radne snage i nemogućnosti uvoza radnika zbog nezaposlenih osoba koje ne žele da rade u turizmu.

„Najveći gubitnik u ovom slučaju je država jer turizam čini 20 odsto BDP-a i hrvatska ekonomija zavisi od turističke sezone. Borba za svakog gosta prestaje ako ne postoji osoblje koje će mu pružiti turističku uslugu. Samim time budžet gubi i prihode od zapošljavanja i od usluge koja se ne pruža. U najavama sezone isticali smo kako ponavljanje prošlogodišnjih rezultata ne bi trebalo smatrati neuspjehom, a hrvatski turizam sada je onemogućen u postizanju tih rezultata", stoji u apelu poslodavaca.

Brojni zahtjevi MUP-u za povećanje kvota

U Ministarstvu unutaršnjih poslova su za Index.hr potvrdili da stalno primaju zahtjeve za povećanjem kvota jer je najveći broj iskorišćenih kvota iz sektora građevine kao i turizma i ugostiteljstva.

"U sektoru turizma i ugostiteljstva od 15.611 kvota na današnji dan je veći broj zahtjeva u postupku (3.259) od preostalih kvota (2.297). Prema tome, u zadnje vrijeme primamo povećan broj upita stranaka kojima traže povećanje godišnje kvote za zapošljavanje stranaca za 2019, a u skladu sa članom 74 Zakona o strancima. Prijedlog izmjene i dopune Odluke o utvrđivanju godišnje kvote za zapošljavanje stranaca u nadležnosti je Ministarstva rada i penzijskog sistema, dok Odluku o izmjeni i dopuni godišnje kvote donosi Vlada Republike Hrvatske", odgovorili su u MUP-u za Index.

MUP ih je uputio na Ministarstvo rada i penzijskog sistema, koje je ovlašćeno za izradu prijedloga godišnje kvote, a oni su odgovorili da prate stanje na tržištu rada.

IZ Ministarstva rada i penzijskog sistema pozvali su poslodavce da najprije iskoriste domaću radnu snagu te poručili da će tek onda, u slučaju potrebe, razmotriti i njihov zahtjev za povećavanje kvote za uvoz stranih radnika.

"Glavni cilj Vlade je aktiviranje domaće radne snage, ali nam je jednako tako važna i uspješna turistička sezona te investicije u turizmu", odgovorilo je Ministarstvo na apel.

Ministarstvo poziva poslodavce da se jave Hrvatskom zavodu za zapošljavanje (HZZ) koji će ih povezati s nezaposlenima kako bi pronašli odgovarajuću radnu snagu za sezonu.

Naime, na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje (HZZ) u ovom je trenutku oko 4000 nezaposlenih, od toga oko 1600 na obali, koji su raspoloživi za rad u sezoni i iskazali su želju za radom u sezoni. "Smatramo da bi to trebalo biti dostatno za zadovoljenje trenutnih potreba za radom u turizmu", ističe Ministarstvo koje stalno prati situaciju na tržištu rada.

I penzioneri mogu raditi u turizmu, kažu iz vlade

Osim toga, omogućen je rad penzionerima do pola radnog vremena, pa i tu postoji mogućnost za poslodavce u turizmu koji većinom traže radnike za pomoćne poslove u turizmu i ugostiteljstvu. Do sada je preko 12.300 penzionera iskoristilo mogućnost rada do pola radnog vremena uz primanje pune penzije, navodi se u saopštenju.

Cilj je u prvom redu aktivirati domaću radnu snagu, ističe Ministarstvo te napominje da će u slučaju potrebe, nakon što se iskoristi domaća radna snaga, u najkraćem roku razmotriti zahtjeve za povećavanje kvote za uvoz stranih radnika.

Javio se i Plenković

O svemu se naknadno oglasio i Andrej Plenković.

"Vlada je spremna razmotriti povećanje kvota za zapošljavanje stranaca, ali tek kada se iscrpe mogućnosti zapošljavanja domaćih radnika", rekao je predsjednik vlade Andrej Plenković.