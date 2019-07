Član pravnog tima Mitropolije crnogorsko-primorske Vladimir Leposavić rekao je da je Venecijanska komisija mišljenjem o Prijedlogu zakona o slobodi vjeroispovijesti u Crnoj Gori, stajući na stranu pravnih principa, stala na stranu Mitropolije Srpske pravoslavne crkve.

Leposavić je istakao da je mišljenje Venecijanske komisije obimno i da se tiče cjeline zakona, te da smatra da je ono što je u njemu važno, propušteno u crnogorskoj javnosti.

On je pojasnio da su "dva-tri najspornija pitanja kroz ovo mišljenje ocijenjena apsolutno kao pitanja koja moraju da se iznova koriguju, propišu i dorade".

"To se pogotovo odnosi na odredbe koje se tiču same imovine i onog za Vladu željenog postupka. Dakle, ako to posmatramo iz te perspektive, mišljenje je negativno", rekao je Leposavić za Radio "Svetigora".

On je objasnio da u mišljenju postoje komentari koji mogu da se jednoj strani sviđaju manje ili više, s obzirom da Venecijanska komisija daje različite komentare o pojedinim odredbama.

Leposavić je naveo da je Venecijanska komisija rekla da su članovi 62 i 63 vrlo nejasni, nedovoljno precizni, "najčešći prvi osnov za sumnju da će doći do zloupotrebe".