Vatrogasci izvukli muškarca koji je bio zazidan u kući 

Pedesetsedmogodišnji Željko Perković, koji je prije dva dana zazidan u kući u Biogradu, danas je uz pomoć vatrogasaca izvučen i prevezen u bolnicu, jer mu je pozlilo.

Perković je nakon što je izvučen iz kuće kolima hitne pomoći prevezen u bolnicu, rečeno je u zadarskoj Javnoj vatrogasnoj jedinici.

Perković je zajedno sa psom u četvrtak ostao zazidan u kući, nakon sudske odluke da mu ulazna vrata moraju biti zazidana.

On je napravio nova vrata s bočne strane kuće da ne bi morao prolaziti kroz hodnik da stigne do svog sprata, a pri tome je zazidao do tada postojeći prolaz na stepeništu.

Na taj ilegalni građevinski zahvat odlučio se zbog toga što mu je brat, navodno, branio da prolazi hodnikom, te ih napadao.

Perković je po dolasku sudskog izvršitelja odlučio da zajedno sa labradorom ostane zazidan u kući, dok su njegova supruga i sin izašli i od četvrtka spavaju u automobilu.

Njegov sin danas poslije podne pozvao je vatrogasce koji su Perkovića zajedno sa psom izvukli napolje, javili su hrvatski mediji.