Varhelji: Paket proširenja za zemlje regiona na jesen

Komesar EU za proširenje Oliver Varhelji potvrdio je da očekuje da u septembru bude objavljen paket proširenja za zemlje regiona, zajedno sa ekonomskim investicionim planom za zapadni Balkan.



"Objavićemo rano na jesen, nadam se u septembru, uobičajeni paket o proširenju i u tom paketu ćemo izaći sa ekonomskim razvojnim i investicionim planom za zapadni Balkan", poručio je Varhelji.

On je istakao da će ekonomski plan zavisiti od sudbine višegodišnjeg finansijskog okvira, za koji se, kako je naveo, nada da će do tada biti usvojen, jer je on potreban zemljama susjedstva, prenosi Televizija Crne Gore.

Varhelji je naglasio da se danonoćno radi na krizi kovid-19, ali da je teško predvidjeti kakva će biti ekonomska situacija i kako će se reforme ispunjavati.

"Želimo da objavimo sadržajan, dobar izvještaj, koji nudi uvid u napredak", rekao je Varhelji pred Odborom za spoljne poslove Evropskog parlamenta.

On je kazao i da je fokus sada više na pregovaračkim okvirima sa Sjevernom Makedonijom i Albanijom, koje će komisija objaviti, kao što je bilo planirano, u junu, da bi bio nastavljen zamah koji je stvoren.

Ti pregovarački okviri će sadržati najnovije informacije o napretku za te dvije zemlje.