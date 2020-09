Vanredno stanje slamka spasa za vlast Mila Đukanovića?

U slučaju uvođenja vanrednog stanja zbog koronavirusa i dramatične epidemiološke situacije, formiranje nove vlade bilo bi odloženo za bar 90 dana, pišu Vijesti.

Iz kabineta predsjednika države Mila Đukanovića nisu odgovorili da li se razmatra takva opcija, s obzirom na to da s, prema podacima Instituta za javno zdravlje (IJZ), od 2. septembra svakodnevno registruje više od stotinu novozaraženih.

U aprilu i maju, kada je bilo višestruko manje zaraženih, vanredno stanje nije proglašeno, ali su na snazi bile brojne restriktivne mjere, čak i ograničavanje slobode kretanja...

Sagovornici „Vijesti“ ipak vjeruju da neće biti uvedeno vanredno stanje koje bi poslužilo za eventualni spas ili odlaganje političkog kraja režima, što bi proizvelo ozbiljne društvene posljedice, a predstavljalo bi i svojevrsni državni udar i međunarodni skandal.

Navode i da bi u slučaju pogoršanja epidemiološke situacije, to morali uraditi organi koji imaju puni legitimitet.

Direktor IJZ Boban Mugoša upozorio je prošle sedmice da je epidemiološka situacija veoma ozbiljna i da ide ka dramatičnoj. On je pozvao političare, religijske vođe, istaknute kulturne, prosvjetne, sportske i druge ličnosti da utiču na građane da poštuju mjere...

Iz IJZ juče je saopšteno da je u Crnoj Gori 2.085 aktivnih slučajeva kovida 19, a o ozbiljnosti situacije svjedoči i to da je gotovo 40 odsto testiranih bilo pozitivno u posljednjem presjeku. U septembru je, zaključno sa jučerašnjim danom registrovano 1.878 zaraženih...

Navodno, zbog visokog epidemiološkog rizika odložen je i početak školske godine za oktobar, iako to nigdje u regionu nije urađeno, a situacija s koronavirusom danas je i znatno gora.

Zbog koronavirusa, Đukanović je odložio izbore u Tivtu bez proglašenja vanrednog stanja, a takvu odluku opozicija i dio analitičara ocijenili su kao neustavnu. Iako takva mogućnost nije postojala u Ustavu, ali ni u Zakonu o izboru odbornika i poslanika, Đukanović je izmijenio odluku i odložio izbore u Tivtu do 30. avgusta, kada su održani i parlamentarni izbori.

Kada su odloženi tivatski izbori 20. marta, u Crnoj Gori je bilo 14 zaraženih.

Poslanici opozicije i dijela nevladinog sektora su tada isticali da je zemlja praktično u vanrednom stanju, ali da odluka formalno nije donesena jer je to nekome odgovaralo...

Državni vrh je, prema nezvaničnim informacijama, u julu razmatrao da odloži i parlamentarne izbore, kada je bilo oko 500 aktivnih slučajeva infekcije. Izbori su održani, a DPS nije dobio potrebnu većinu za formiranje vlade.

Većinu za formiranje vlade imaju do juče opozicione koalicije “Za budućnost Crne Gore”, “Mir je naša nacija” i “Crno na bijelo”...

Prema Ustavu Crne Gore, vanredno stanje proglašava Skupština većinom glasova svih poslanika, a na predlog Savjeta za odbranu i bezbjednost. Ako Skupština nije u mogućnosti da se sastane, odluku o proglašenju vanrednog stanja donosi Savjet za odbranu i bezbjednost i podnosi je na potvrdu Skupštini, čim ona bude u mogućnosti da se sastane.

Savjetom rukovodi predsjednik države Milo Đukanović, a članovi su premijer Duško Marković i predsjednik Skupštine Ivan Brajović.

“Ako mandat Skupštine ističe za vrijeme ratnog ili vanrednog stanja, mandat joj se produžava najduže 90 dana po prestanku okolnosti koje su izazvale to stanje”, piše u Ustavu.

U Ustavu ne piše da se ne može formirati nova Skupština tokom vanrednog stanja, već samo da se ne može raspuštati, jer svi propisi koje Vlada donese u vanrednom stanju, moraju se podneti Skupštini na odobrenje čim bude u mogućnosti da se sastane.

U slučaju proglašenja vanrednog stanja, ne samo da se ne bi promijenili ministri u vladi u roku do 90 dana, već bi na svojim pozicijima ostali i direktori Uprave policije i Agencije za nacionalnu bezbjednost, jer nove predlaže Vlada.

Direktoru ANB-a Dejanu Peruničiću istekao je mandat 20. avgusta, ali je Vlada odlučila da on ostane na čelu Agencije kao vršilac dužnosti. On će ostati v. d. do imenovanja direktora ANB-a, a najduže šest mjeseci.

Pravnik Sergej Sekulović za “Vijesti“ kaže da je uvođenje vanrednog stanja pravno-teorijski moguće, ali da bi to moglo proizvesti ozbiljne društvene posljedice.

“Ako bi se ugrabio momenat do konstituisanja novog saziva Skupštine, ušli bismo u rizičnu zonu koja bi mogla da proizvede ozbiljne društvene posljedice. Moglo bi se reći da bi se radilo o svojevrsnom državnom udaru”, kazao je Sekulović.