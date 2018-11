Ulicama Podgorice "parada stida i srama"

Njegovo visokopreosveštenstvo mitropolit crnogorsko-primorski Amfilohije rekao je da je za sutra najavljena takozvana parada ponosa u Podgorici - parada stida i srama, te dodao da je pozivanje ljudi na paradu "prizivanje ljudi da postanu mrtvaci duhovni".





"Pomolimo se da onima koji to rade, Bog vrati pamet, razum i podari da se vrate istini Božijoj, istinskom pravom načinu življenja hrišćanskoga, koje je u svetinji braka blagoslovenoga. Neka Bog spasi grad da se ne pretvori u Sodomu i Gomoru gdje je prvo vršena takva parada, a koju je Bog kaznio i danas je to Mrtvo more. Ne daj Bože, da ovaj grad postane nova Sodoma i Gomora", rekao je vladika Amfilohije.

Mitropolit crnogorsko-primorski je izrazio nadu da će Bog dati ovdašnjem narodu razum i pamet da se ne bave takvim paradama "i ne prizivaju prokletstvo Božije na djecu koja se rađaju u ovom gradu".

"Daj Bože da Gospod urazumi sve, da ne ozakonjuje to bezumlje i ne gaze po sveukupnom moralu Crne Gore i da se time ne skrnave mošti Svetog Petra Cetinjskoga i Svetog Vasilija Ostroškoga, da se ne preziva duh smrti, ništavila i grijeha na ovaj grad i na narod koji u njemu živi", rekao je vladika Amfilohije.

Govoreći o najavi podizanja spomenika Josipu Brozu Titu u Podgorici, vladika Amfilohije istakao je da je to "vraćanje onoga koji je pokrenuo krvavo bratoubilačko kolo u ovoj zemlji i šire", kao i "povampirenje duha bratoubilaštva u Crnoj Gori i da to ne donosi dobra nikome".

On je istakao da bi bilo pametnije da se sredstva namijenjena za podizanje spomenika daju sirotinji i prognanima sa Kosova i Metohije.

"Bratoubici podizati spomenik u Podgorici koja je po njegovom nalogu, 80 odsto sravnjena sa zemljom 1944. godine i 2.000 žena i djece pobijeno, a samo desetak Nijemaca koji su povlačili, oprostite, ali ja to ne mogu da razumijem", rekao je mitropolit crnogorsko-primorski.

Vladika Amfilohije je podsjetio je da je u vrijeme bratubilaštva, ubijeno 129 sveštenika Mitropolije crnogorske, od kojih desetak za vrijeme okupacije, dok su svi ostali ubijeni od bratske ruke, sa mitropolitom Joanikijem sveštenomučenikom na čelu.

"Umjesto njemu da se podiže u Podgorici spomenik, podiže se onome koji ga je ubio, koji je žrtvovao i njega i hiljade drugih širom Crne Gore! Nije dobro i nije pametno, nije razumno. Ali što se tiče Crkve Božije, ona nosi svoj krst, kao što je nosila kroz vijekove i nosiće u buduća vremena, klanjajući se samo Bogu živome i Njemu jedinome služeći", istakao je mitropolit Amfilohije.