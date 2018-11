Ulaskom Crne Gore u NATO počinje antisrpska politika

"Otkad smo ušli u NATO vidimo pojačanu antisrpsku politiku, a naravno i antirusku politiku u Crnoj Gori", rekao je Marko Milačić, crnogorski političar u emisiji "Jedan na jedan" Alternativne televizije.

Milačić je sa Marinom Marinkovićem razgovarao o položaju Srba u Crnoj Gori, političkim procesima protiv Srba kao i o neregularnosti izbora.

“Imali smo jedne od najneregularnijih predsjedničkih izbora na kojim sam i sam učestvovao u Crnoj Gori. Hoću da kažem da se sve to dešava u zemlji koja je NATO članica, imali smo priliku da vidimo kako izgleda ta NATO demokratija. Nastavljena je šikana i napadi na novinare, nastavljeno je siromašenje, dakle ništa nismo novo dobili kao što je obećavano. Mislim da je to itekako jasno i očituje se u Crnoj Gori.“

Napominje Milačić i civilizacijsku borbu u Crnoj Gori, gdje se ne bori samo protiv vlasti i da je to za njega mnogo veća i značajnija borba.

“Ljudi koji vladaju u Crnoj Gori, koji su prije svega marionete velikih sila, prije svega Brisela u smislu NATO saveza oni imaju zadatak da unište biće Crne Gore, dušu Crne Gore i to je mnogo više od političke partije.

Zašto je region nedovoljno upućen u političku situaciju u Crnoj Gori, i zašto se malo prostora pruža u medijima za političke događaje iz Crne Gore Milačić kaže da ne zna, ali da je sve to istina.

"Vjerovatno je kompleksno govoriti o tome. Ali mogu da kažem kako bi moglo i moralo da bude. Ja sam čovjek iz medija i dodatno znam koliko su za jednu političku borbu koju mi vodimo mediji važni. Veoma je važno da dođe do tog spajanja, kada već imamo bogatstvo na ovim prostorima, u ovih nekoliko država, iste ili slične kulture, istog jezika itd. zašto to ne iskoristiti? Zašto to ne potpomognuti kroz medijski vid. Stvaranjem nekog možda i regionalnog medijskog servisa. Ako već postoje velike medijske kuće koje vide važnost u tome, zašto onda mi ne bi mogli da stvorimo jedan regionalni medijski servis", kaže Milačić i dodaje da u Crnoj Gori on nema medijskog prostora.

Milačić se u razgovoru sa Marinom osvrnuo i na zabranu ulaska u zemlju poznatim srpskim akademicima, spisku od 200 ljudi koji su nepoželjni u Crnoj Gori i mogućnosti da i njemu bude zabranjen ulazak.

"Ne bi me čudilo da dođe do toga da i meni zabrane ulazak u državu. Često čujem kritike na moj račun da smo antidržavni element. Ali ja mislim da se upravo ovako voli svoja zemlja. Ovim zabranama se blati obraz Crne Gore i nemali broj ljudi u regionu može da pomisli da je to stav većinske Crne Gore, a nije. Obaveza novih, neistrošenih političara jeste da očistimo obraz Crne Gore, a to nećemo da radimo samo u Crnoj Gori nego svugdje", a za zabranu ulaska Matiji Bećkoviću Milačić je rekao da je to dokaz koliko je suluda politika zvanične Crne Gore.

"Bećković je poseban primjer. Riječ je o tipičnom nasljedniku duha Petrovića Njegoša i drugih. Ne govorim samo zbog njegovog kvaliteta kao književnika."

Razgovaralo se i tajnim spiskovima zabrane ulaska zbog kojih je Milačić rukovodstvo nazvao nesposobnom družinom.