Uhapšeni direktor Janafa organizovao zabavu s eskort damama: "Ugurajte ih četiri"

Dok je policija ove godine snimala razgovore uhapšenog direktora Janafa Dragana Kovačevića, u februaru je naišla na jedan poziv u kojemu se čuje kako Kovačević organizuje zabavu za sebe i prijatelje u jednom odmaralištu.

Sve je platio jedan Kovačevićev prijatelj za kojeg je dio medija pisao da upravo zahvaljujući tom prijateljstvu dobija poslove s Janafom. On, nije za sada osumnjičen.

Policija je tada snimila i eskort dame na zabavi.

Zabavu dogovarao Kovačević: "Ima ove četiri, ima jedna nova"

Telegram javlja kako je, po sadržaju razgovora, zabavu dogovarao Kovačević koji je tada bio pod tajnim mjerama policije i USKOK-a. Pišu kako je snimljen razgovor Kovačevića i nepoznatog sagovornika.

“Krećete sutra u 10, samo se javiš T.”, govori Kovačević uoči te zabave. Sagovornik mu uzvraća: “Ima ove četiri, kuda ćemo s njima?”.

Čestitali mu reizbor, hvalio se da je kao Tito

Iako Kovačević nakon toga najprije govori: “Nemoj četiri. Tri mogu ići. Smanji. Reci da izaberu”, kasnije se ipak predomišlja i javlja: “Četiri, ali ugurajte”. Od sagovornika saznaje još: “Ima jedna nova”.

Snimljen je i razgovor u kojem Kovačević, sredinom marta dobija čestitke za reizbor. “Da, sad sam kao drug Tito”, komentariše čelni čovjek Janafa.

Nadzor Peteka

Telegram javlja kako su pod tajnim nadzorom od kraja rujna 2019. bili i kontakti Kreše Peteka, vlasnika firme Elektrocentar Petek jer se pojavila sumnja da u zamjenu za mito dobija unosne poslove s državom. Nakon takve inicijalne informacije su se u Petekovim kontaktima počeli pojavljivati razni ljudi.

Dodaju kako je, kako se sumnja Petek s Kovačevičem krajem prošle godine dogovorio poslove Janafa i Elektrocentra, naručio je novac iz banke za nagradu što ju je obećao predsjedniku uprave Janafa.

Petek je kontaktirao bankarku i s računa podigao gotovo dva miliona kuna

Dodaju kako je potom kontaktirao bankarku i s poslovnog računa digao 1,96 miliona kuna od gotovo 2,8 miliona.

“Za ponedjeljak mi treba složeno jedan, šest, pet nula plus tri nula nula i ako može svakako do 12”, javio je bankarki.

Istražitelji su utvrdili da je taj novac ranije u nekoliko navrata prebacio s računa Elektrocentra Petek na svoj račun.

Mito nosio u vrećicama s logom banke

Pišu kako postoji snimak koji je među dokazima, a koji prikazuje kako je nosio novac u narandžastoj vrećici s logom banke, a zatim ga je Petekov vozač stavio u gepek službenog vozila.

On i Petek su se potom odvezli do zgrade u Zagrebu, gdje je, kako stoji u izvještajima policajaca koji su pratili Peteka, novac predao Draganu Kovačeviću.

Kovačević je sve poslove strogo kontrolisao

Telegram dodaje kako je Kovačević sve poslove strogo kontrolisao i dodjeljivao bliskim ljudima, što su istražitelji zaključili temeljom serije razgovora.

Među, ostalim Petek je u jednom od njih pitao Damira Vrbanca, jednog od direktora iz Janafa koji se takođe nalazi na popisu osumnjičenih, ko je dao ponude za rekonstrukcije “tankvana”.

“Ne znam ko je… opet neki gazdini”, odgovara mu Vrbanc u tajno snimljenom razgovoru.

Petek obećavao putovanja u Abu Dabi ili Dubai

Jedan razgovor iz februara otkriva kako je Petek nudio putovanja u Abu Dhabi ili Dubai.

Tada je, naime, Petek, direktora iz Janafa, Vladu Zorića, takođe jednog od osumnjičenih, pitao: “Što se onih ventilčića tiče, jel bi u Abu Dabi radije ili bi u Dubai”.Zorić mu odgovara: “Ja ti to ništa ne shvatam. Ti to bolje shvataš nego ja… Kad bi to bilo?”

Petek objašnjava: “Ono kad počne jesen…. jesi li bio u kojem gradu”. Zorić mu priznaje da nije bio ni u jednom. Iz tih detalja istražitelji zaključuju kako je Petek direktorima u Janafu obećavao putovanja po tvornicama u Abu Dabiju i Dubaiju.