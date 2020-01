Uhapšen magistar iz Nikšića, žestok kritičar crnogorske vlasti: Pritvor zbog objave na Fejsbuku

Magistar ekonomskih nauka i koordinator pokreta Alternativa Vesko Pejak uhapšen je u Nikšiću. „Lisice“ na ruke stavljene su mu jer je osumnjičen za „izazivanje panike i nereda“ u objavi na Fejsbuku komentarišući aktuelna dešavanja u Crnoj Gori napisao „Biće rata“, što je navodno izazvalo uznemirenje građana. Osnovni državni tužilac Rajko Lopičič je nakon saslušanja Pejaku odredio zadržavanje do 72 sata.

Vesko Pejak uhapšen ispred zgrade u kojoj stanuje u Nikšiću, dok je sa suprugom Snežom namjeravao do pođe do stana. Međutim, iznenada su se pojavili policijski inspektori koji su mu saopštili da je lišen slobode i da sa njima mora da pođe do Centra bezbjednosti. Vijest se brzo proširila gradoma pa se ispred zgrade policije vrlo brzo našli novinari, ali i članovi Alternative koji su došli da Pejaku daju podršku. U međuvremenu je policija pretresla njegov stan i podrum i uzela dva lap-topa.

Demokratski front Nikšića najoštrije osuđuje zadržavanje Pejaka u pritvou, kao i aktivnosti tužilaštva u pravcu ograničavanja slobode govora.