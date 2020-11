Ugostitelji najavili otvaranje objekata u četvrtak

Crnogorsko Udruženje ugostitelja objavilo je da od danas za njih odluke Nacionalnog koordinacionog tijela /NKT/ za zarazne bolesti ne važe, te najavilo da će od četvrtka, 12. novembra, otvoriti svoje objekte.

"Pošto mi kao udruženje ne postojimo za NKT, iako smo se kao ugostitelji dosljedno trudili da poštujemo sve predložene mjere, od danas za nas odluke NKT-a ne važe. Tim prije što nadležni državni organi i institucije ignorišu ili ne sankcionišu one koji u vjerskim objektima, na otvorenim prostorima i čak u kovid bolnicama ugrožavaju zdravlje građana. Zato smo donijeli odluku da na nivou cijele Crne Gore ignorišemo takozvane semafore i od četvrtka počinjemo normalno da radimo, u skladu sa ranijim preporukama za koje mislimo da su logične, a to znači da ćemo raditi do 22.00 časa, za stolom će moći da budu maksimalno četiri osobe i u bašti i unutra sa razmakom između stolova od dva metra", navodi se u saopštenju Udruženja ugostitelja.

U Udruženju ugostitelja smatraju da je ovo jedini način da sačuvaju, kako privredu, tako i egzistenciju svojih porodica, poštujući principe solidarnosti i odgovornosti.

U saopštenju se navodi da su ovu odluku podržala udruženja iz Tivta, Ulcinja, Budve, Herceg Novog, Kotora, Berana, Podgorice, Plava, Pljevalja, Nikšića i Cetinja, te da su svi potpisani spremni da snose posljedice ovakve odluke.

Iz Udruženja navode da su na današnjem prijemu kod predsjednika Skupštine Crne Gore Alekse Bečića upoznali predsjednika parlamenta sa kompleksnom situacijom u kojoj se ugostitelji nalaze usljed pandemije, te se saglasili da nadležni državni organi prilikom donošenja mjera za suzbijanje širenja virusa korona treba da imaju u vidu i potrebu očuvanja privrede, a posebno najpogođenijih sektora, poput ugostiteljstva.