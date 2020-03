U Hrvatskoj koronavirusom zaražena još 21 osoba, 16 osoba se oporavilo

Raste broj zaraženih koronavirusom u Hrvatskoj, ali još uvijek je on kontrolisan. Dobra vijest je da je 16 oboljelih oporavilo te su oni otpušteni.

"Od jutros u 9 sati novi broj oboljelih u Hrvatskoj iznosi 21, ukupni broj je 382. To znači da je današnje povećanje 67. To je još u okviru onoga što smo predviđali. Veseli me što je broj oporavljenih 16 te su oni otpušteni", rekao je ministar zdravstva Vili Beroš na redovnoj konferenciji za medije.

Ministar je kazao kako su mjere planske i čuvaju zdravlje ljudi.

"Djeluju poput najboljeg antibiotika", kazao je ministar i zamolio građane da vjeruju struci.

Beroš je kazao kako ohrabruju i podaci iz Italije u kojoj se smanjuju brojke novooboljelih i smrtnih slučajeva.