U Hrvatskoj korona virusom zaraženo 867 osoba, od toga 17 djece

Direktor Hrvatskog zavoda za javno zdravlje i član Nacionalnog štaba civilne zaštite Krunoslav Capak izjavio je danas da u Hrvatskoj nema ekspanzivnog širenja korona virusa.

– Imamo dnevni broj oboljelih koji ima blagi uzlazni trend – prenosi portal Index izjavu Capaka za HRT.

On je izneo podatke i o broju inficirane djece u Hrvatskoj.

– Riječ je o sedamnaestoro djece starosti do devet godina i dvadesetčetvoro mladih od 10 do 21 godinu. To su blagi slučajevi – naveo je Capak.

U Hrvatskoj je do sada registrovano 867 slučajeva korona virusa, a na respiratoru su 32 pacijenta. Preminulo je šest osoba.