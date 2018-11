U centru grada pretučene dvije djevojke

Dvije Podgoričanke pretučene su preksinoć u centru Podgorice, kada ih je napao njima nepoznati muškarac.

Slučaj je prijavljen policiji, a napadnute djevojke tvrde da ne poznaju napadača i da je on nasrnuo na njih bez ikakvog povoda. Jedna od je njih od udaraca izgubila svijest, ali nasilnika to nije spriječilo da nastavi da ih udara.

Kako tvrde, mnogo veće posljedice spriječili su mladići koji su se zadesili na licu mjesta, piše Dan.

Incident se dogodio u noći između petka i subote, u radnji brze hrane kod Sahat-kule u Podgorici. Prije nego što su ušle u taj objekat, njima nepoznati muškarac starosti od 50 do 60 godina počeo je da ih provocira.

One, kako kažu, nisu reagovale na to, a on je ušao za njima u objekat i nastavio da im upućuje uvredljive riječi i da ih psuje. Odmah zatim, kako tvrde, nasrnuo je na jednu od djevojaka, koju je udario pesnicom u rame i glavu. Ona je od jačine udaraca pala na pod. Odmah zatim je nasrnuo i na drugu djevojku, koju je takođe udario više puta.

Nekoliko mladića koji su bili u tom objektu pritrčali su u pomoć. Ubrzo je stigla policija, ali je napadač u međuvremenu pobjegao.

"Odmah smo pošle u policiju, gdje smo ispričale šta se dogodilo. Apelujemo na nadležne da što prije identifikuju i privedu nasilnika, koji može ovako napadati i druge djevojke bez ikakvog povoda", kazale su ove dvije djevojke.

Policija je iz objekta u kojem se dogodio napad izuzele snimak. Kako kažu napadnute djevojke, na snimku se vidi kako ih ovaj muškarac napada, ali se, kako su im saopštili u policiji, njegov lik ne vidi jasno.