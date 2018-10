Tužilac odbio da uzme kovertu strahujući da će ga Rusi otrovati

Advokat Miroje Jovanović je na današnjem suđenju za pokušaj terorizma predao sudu dokument za koga tvrdi da je dobijen od ruskih državnih organa i koji značajno utiče na dokazni postupak, dok je glavni specijalni tužilac Milivoje Katnić odbio da preuzme prim.erak tog dokumenta poručujući da je potrebno uraditi njegovu hemijsku analizu jer se plaši da će ih ruska vojna obaveštajna služba GRU otrovati.

Kako je rečeno na suđenju, u tom dokumentu se navodi da svjedok saradnik Saša Sinđelić 27. septembra 2016. nije napuštao zgradu aerodroma Šeremetjevo.

U dokumentu, koji je, kako navodi, dobio preko ruske ambasade u Srbiji, a koji je prikazan po završetku današnjeg ročišta, piše da je svjedok saradnik, Saša Sinđelić 27. septembra doleteo na aerodrom Šermetjevo u Moskvi i da je istog dana, ne prešavši državnu i carinsku granicu Rusije, iz zone tranzita aerodroma odletio za Beograd.

Jovanović je na ročištu kazao da se ne oseća bezbjedno dok je taj dokument kod njega.

Specijalni tužilac Katnić je odbio da primi dokument, navodeći da treba da ide na hemijsku analizu, kako je rekao, "da nas ne potruju ovi iz GRU-a".

"To treba ozbiljno vidjeti. Ovo je teatar. Ovo je lišeno minimalne kulturne i profisionalne učtivosti. Od koga je ugrožena bezbjednost ovom advokatu u Crnoj Gori? Od tužilaštva? Vjerujem da će i njega (Jovanovića) GRU otrovati. Njemu je to podmetnuto, a on nije ni svjestan toga. Zato mu poručujem da ostane u Crnoj Gori i bude pod mojom zaštitom", kazao je Katnić.

Za krivično djelo pokušaj terorizma na dan parlamentarnih izbora 16. oktobra 2016. optuženi su ruski državljani Eduard Šišmakov (Širokov) i Vladimir Popov, kojima se, kao i srpskim državljanima Nemanji Ristiću i Predragu Bogićeviću, sudi u odsustvu.

Na optuženičkoj klupi su Bratislav Dikić, lideri Demokratskog fronta Andrija Mandić i Milan Knežević, kao i službeni vozač DF-a Mihailo Čađenović.

Optužnicom su obuhvaćeni i srpski državljani Dragan Maksić, Milan Dušić, Srboljub Đorđević, Branka Milić i Kristina Hristić.

Postupak protiv prevodioca DF-a Ananija Nikića je odvojen.