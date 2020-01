Trostrukog ubicu iz Splita posjetio advokat: Filip nije svjestan šta je uradio

Branko Šerić, advokat Filipa Zavadlava, osumnjičenog za trostruko ubistvo u Splitu, posjetio je danas svog klijenta. Tvrdi da Filip ne shvata šta je uradio.

"Očekujem da će se istražni zatvor produžiti. Nije samo pitanje kad će završiti vještačenje, nego je takva kvalifikacija najteža moguća.

Pokušao sam da mu objasnim da ne treba očekivati da će izaći iz istražnog zatvora. Mislim da me nije shvatio", objasnio je Šerić i tvrdi da nastavak suđenja zavisi od vještačenja.

Na pitanje da li je Šerić u kontatku s ocem i bratom Zavadlava, rekao je da "oni očekuju da ja budem državni advokat, sudija istrage i s njima na ispitivanju".

"Ispričao sam Filipu da se sprema protest za njega, ali mislim da on ni to ne shvata. Neću ići na protest. Podržavam svaki protest koji je legalan i legitiman, ali lično neću ići jer bi ispalo da politizujem ovaj kriivčni postupak, to mi nije na kraju pameti", rekao je Šerić.

