Trinaestogodišnji dječak skočio u nabujalu rijeku i spasio druga

Đorđe Stojović (13) iz Martinića, kod Danilovgrada, spasio je druga od sigurne smrti kada ga je izvukao iz nabujale Zete. O njegovom plemenitom podvigu danima bruji čitav region.

Naime, Đorđe se prošle nedjelje, sa godinu dana mlađim M. D. i njegovom sestrom spustio na obalu Zete, a dječja igra zamalo se pretvorila u jezivu tragediju.

Kako je ispričao Đorđe, on se prvi odvažio da se sajlom, koju kupači koriste kako bi se prebacili sa jedne na drugu obalu pređe na drugu stranu rijeke. Isto je zatim poželio i M. D., iako je neplivač.

"Po povratku ka obali, M. D. je dotakao nogama vodu i sajla se zaustavila, a kako su mu ruke bile klizave od znoja, skliznuo je sa sajle i pao u vodu. Pošto ne zna plivati, panično je pokušavao na sve načine se održati na površini, ali je brzo počeo se daviti", prisjetio se hrabri dječak.

Tako je Đorđe našao štap koji je pokušao dobaciti M. D. i povuči ga ka obali, ali uzalud. Đorđe više nije htio čekati, već se bacio u vodu da ga spasi. Đorđe je i u tim trenucima o svemu mislio, pa je prethodno skinuo majicu, kako ga drug u pokušaju da ispliva, ne bi povukao za nju i obojica ne bi završila pod vodom.

"U trenutku kada sam doplivao do njega, on se već onesvijestio. Uhvatio sam ga ispod pazuha i posljednjim atomom snage izvukao na obalu. Tada sam, onako kako sam to gledao na filmovima, počeo mu pritiskati grudi kako bi izbacio vodu i počeo disati", kazao je Đorđe.

Na svu sreću, plan mu je uspio, pa je Đorđe otrčao potražiti pomoć. Uprkos svemu, ostao je priseban i bosonog i bez majice otrčao do najbliže kuće.

"Bio sam i dalje uplašen i počeo sam plakati. Ali M. D. će biti dobro, to je najvažnije. Još je u bolnici, ali očekujemo da će uskoro izaći", kazao je Đorđe.

Mladi heroj plašio se i reakcije roditelja, jer su se do Zete spustili bez njihovog pristanka.

Kako kaže, malo su vikali na njega, jer su i oni bili preplašeni.

"Sada je najvažnije da je M. D. dobro, iako smo svi, zajedno sa tom porodicom prošli kroz veliki stres i traumu. Sreća u nesreći je što je M. D. izgubio svijest, jer da je moj sin odmah zaplivao i pokušao ga izvuči, ishod bi bio mnogo gori. Sve vrijeme pokušavam, ali ne mogu se otrgnuti od tih misli", kazao je za Đorđev otac Radovan, ističući istovremeno ponos što je njegov sin reagirao na pravi način.