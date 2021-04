Tragedija u Osijeku: Otac - Oduzeli su mi dijete, preminulo je u njihovim rukama

Centar za socijalno staranje u Osijeku je dete nakon rođenja sredinom februra ove godine odvojilo od biološke majke i predalo ga na staranje u dom, gdje je umrlo.

- Oduzeli su mi dijete da mu ne naškodim, a umrlo je u njihovim rukama – kaže, za Indeks, majka koju je policija obavijestila o smrti novorođenčeta u Klasju. U utorak je prema nalogu osječkog Županijskog državnog tužilaštva u bolnici obavljena obdukcija, a iako konačni rezultati neće biti poznati još najmanje nedjelju dana, iz više izvora je potvrđeno da preliminarni rezultati ukazuju na sumnju da je beba umrla od upale pluća.

Djevojčica je oduzeta majci nakon mjesec i po od prijevremenog porođaja 11. februara ove godine te je nakon nepunih mjesec dana, 8. marta, iz bolnice premještena na odeljenje odojčadi Centra Klasje. Prema odluci Centra za socijalno staranje, beba je izdvojena jer se smatralo da za nju postoji opasnost zbog neuredne terapije za dijabetes majke, ali i rizičnih faktora samog djeteta.

- Kao glavni razlog za oduzimanje djeteta su naveli odlazak supruge iz bolnice na vlastitu odgovornost i to su smatrali nemarnim ponašanjem kojim bi mogla da ugrozi život djeteta, ali ona je to učinila zato što kod kuće imamo još šestoro djece, a zbog posla se ne mogu svo vreme brinuti o njima - kaže otac. Inače, ni on ni majka ne kriju da im je Centar i prije privremeno oduzimao neko od djece i davao ga u hraniteljsku porodicu, ali od 2017. svi žive zajedno.

BEZ SIMPTOMA

-Čitavo vrijeme se hvataju za tu prošlost i stalno je svuda citiraju, ne dajući nam priliku da se dokažemo kao roditelji. Nikako mi nije jasno kako to da se brinemo za šestoro ostale djece i to možemo, a da bi moja supruga ugrozila život našeg sedmog, novorođenog djeteta - kaže otac. Nakon oduzimanja djevojčice roditelji su joj redovno dolazili u Klasje u posjete, a kada su predzadnji put bili u posjeti, 1. aprila, primijetili su, kažu, da dijete hropće i teško diše, na šta su skrenuli pažnju medicinskoj sestri rekavši joj da dijete odvedu pedijatru dan kasnije, u petak.

-Kada smo za dva dana ponovno došli, dijete je još teže hroptalo, ali sestra je rekla da je u pitanju prehlada te da nije bilo potrebe za pregledom. Te noći je beba umrla - kaže otac.

Upravnica Doma Miranda Glavaš-Kul rekla je da je čitav Dom tužan i u šoku zbog smrti djeteta te da je ono imalo svu moguću pažnju.

-Redovno je vođeno na preglede i hranjeno - kaže upravnica te dodaje da dijete nije imalo respiratornih problema ni temperaturu i da ništa nije ukazivalo na ovako užasan slijed događaja.