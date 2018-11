Todorić noć proveo u Remetincu, slijedi ispitivanje

Nakon noći iza rešetaka u zagrebačkom Remetincu, nekadašnjeg čelnog čovjeka koncerna Agrokor Ivicu Todorića, koji je u srijedu izručen Hrvatskoj, očekuje ispitivanje u tužitlaštvu gdje će ga suočiti s optužbama i ponuditi mu da iznese obranu.

Može se očeklaštvo stavilo na teret. Todorić će biti odveden na ispitivanje u Selsku ulicu, ukoliko ostane u istražnom zatvoru, a ako bude pušten, onda će ga saslušavati u Savskoj. Hoće li Todorić i ostati u Remetincu drugo je pitanje. Prije više od godinu dana istražni sudac odredio mu je pritvor zbog opasnosti od uticaja na određenih 17 svjedoka te je Todorić trenutno pritvoren isključivo zbog toga.

Stupanjem Todorića u Remetinec aktivira se njegova žalba protiv pritvora koja je podnesena još u oktobru prošle godine, a koju hrvatski sud dosad nije razmatrao jer Todorić nije bio u pritvoru. Ta žalba podnesena je protiv rješenja kojim je Todoriću pritvor određen zbog spomenutih 17 svjedoka, međutim ona je danas zapravo potpuno zastarjela. Naime, tužilaštvo je u međuvremenu ispitalo 16 od 17 spomenutih svjedoka, a do posljednjega ne može doći jer on živi u Holandiji i tamošnji je državljanin, pa je žalba u odnosu na svih 17 svjedoka potpuno bespredmetna.

Sud Todorića može teoretski pritvoriti i dok se ne ispita taj jedan svjedok, ali pitanje je bi li to bila povreda njegovih prava. Takođe, obrana u svakom trenutku osim žalbe može podnijeti i tzv. prijedlog za ukidanje istražnoga zatvora - tražiti da se Todorić pusti zbog novonastalih okolnosti. Međutim, predsjednik Županijskog suda u Zagrebu Ivan Turudić sinoć je za N1 izjavio da je DORH odustao od ispitivanja svjedoka koji još nisu ispitani, što bi značilo da prestaju pritvorske osnove zbog kojih je Todorić izručen.

U konkretnom slučaju obrana će, sasvim je izvjesno, tražiti da Todorić bude pušten na slobodu jer on nije kriv, zato što Državno tužilaštvo u godinu dana nije moglo saslušati sve svjedoke zbog kojih je tražilo pritvor Todoriću. U tom slučaju obrana ne može predlagati da se Todorić pusti uz jamčevinu jer se jamčevina može, prema posljednjim zakonskim izmjenama, odrediti kao zamjena za pritvor zbog opasnosti od bijega, a ne kao opasnost od utjicaja na svjedoke.

Međutim, nakon što Todorić, a što je izvjesno, u neko dogledno vrijeme uspije ukinuti istražni zatvor zbog osnova zbog kojih je sada tražen - tek onda će doći do raspleta događaja koji će pokazati hoće li Todorić početak suđenja, dakle još najmanje pola godine, čekati u Remetincu ili na slobodi. Naime, protiv Todorića Državno tužilaštvo ima još jednog asa u rukavu, a radi se o mogućnosti da se protiv njega zatraži novi istražni zahtjev, ovoga puta zbog opasnosti od bijega, i to u drugome predmetu, onome vezanom uz Nexus ulaganje.

Državno tužilaštvo još je u februaru ove godine pokušalo ovu strategiju “duplog pritvora”, ali Županijski sud ih je tada odbio obrazlažući da pritvor ne može biti određen po dvije osnove istovremeno. Međutim, to sada ostaje u rezervi ako se Todoriću istražni zatvor ukine zbog opasnosti od utjicaja na svjedoke. Upravo odluka suda o tome hoće li Todorića ponovno pritvoriti zbog opasnosti od bijega pokazaće hoće li on ubrzo na slobodu ili ne.

Tužilaštvo je tada, a i sada će, opasnost od bijega obrazložiti tvrdnjom da je Todorić pobjegao u London, pa postoji opasnost da bi mogao pobjeći i opet. Obrana će ipak tvrditi da on nije niti prvi put pobjegao u London nego da je otišao na službeni put, a akcija hapšenje zatekla ga je u Londonu.

Za razliku od slučaja kada je pritvor bio određen zbog opasnosti od utjicaja na svjedoke, u ovome novom slučaju, gdje se pritvor traži zbog opasnosti od bijega, sud će na raspolaganju imati mogućnost Todorića pustiti uz jamčevinu. Što se tiče samih istraga, prema zakonskim rokovima tužilaštvo ima još oko pet mjeseci do godine za podizanje optužnice u slučaju Agrokor, te još oko osam mjeseci za završetak druge istrage, međutim riječ je o tzv. instruktivnim neobavezujućim rokovima.

Kako se dosad moglo čuti iz tužilaštva oni obe istrage misle završiti u roku te podići optužnice. Inače, u predmetu Agrokor dosad su saslušani gotovo svi svjedoci osim Holanđanina te je spis poslat na vjerojatno najsloženije finansijsko vještačenje u hrvatskoj kazneno-pravnoj istoriji. Obavlja ga tvrtka KPMG u Poljskoj. Spomenuto vještačenje je posljednji dio istrage koji treba provesti prije podizanja optužnice.