Todorić bi mogao vrlo brzo na slobodu

Advokat Veljko Miljević istakao je da je Ivica Todorić iz Hrvatske otišao u trenutku kada se protiv njega nije vodila službena istraga te da u pravnom smislu to i nije bio bijeg.

Uoči izručenja Ivice Todorića, Miljević je komentarisao kako bi se njegov slučaj mogao odvijati sad kada je došao u Hrvatsku.

“Nigdje u zakonu ne piše da opasnost od djelovanja na svjedoka prestaje ispitivanjem zadnjeg svjedoka. Ovdje je navodno ostao samo jedan svjedok i navodno nije ovdje. Za to nekoga držati u istražnom zatvoru bi bio pravni nonsens”, kazao je Miljević za N1.

“Danas je godina dana da se on dobrovoljno prijavio engleskim vlastima. To je ključni moment. Otišao je iz Hrvatske u momentu kad protiv njega nema službene istrage. Vi ako nemate dužnost biti na jednom mjestu, a otišli ste na drugo, to u pravnom smislu nije bijeg. On u tom momentu nije imao dužnost biti tu. Nakon što je doneseno rješenje o provođenju istrage, javio se iz Londona i rekao da zna da se protiv njega vodi postupak, da je određen pritvor zbog opasnosti od bijega i javio se Englezima. Sam se dobrovoljno javio, pitanje je je li bio u bijegu, poštovao je mjere engleskih vlasti. Dubiozno je da li se može tumačiti da postoji opasnost od bijega. On će reći da sada nema interesa bježati”, kazao je Miljević te dodao da je realna opasnost da bi suđenje moglo trajati godinama.

“Dok god budemo na početku rasprave imali sudske spise s više desetina listova, do tada neće biti zdravlja u našem pravosudnom sistemu i nećemo moći izbjeći dugotrajne procese”, poručio je Miljević.