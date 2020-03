Tlo ne miruje: Zemljotres jačine 3,7 stepeni pogodio Zagreb

Nakon prvog potresa jačine 5,3 stepena po Richteru koji je pogodio Zagreb i širu okolinu u nedjelju, tlo se nije prestajalo tresti te je od tada zabilježeno još 74 podrhtavanja, a posljednji potres dogodio se prije nekoliko minuta.

Zemljotres jačine 3,7 stepeni po Rihteru zatresao je Zagreb u 20:54 sati, prenosi Index.hr. Ubrzo nakon prvog potresa, osjetilo se još jedno blaže podrhtavanje tla.

Većina potresa, njih 42, bili su magnitude do dva stepena po Rihteru. Još 23 zabilježena podrhtavanja tla bila su u rasponu od dva do tri stepena, šest potresa je bilo magnitude od 3 do 4 stepena, jedan je bio na granici od pet, a onaj prvi i najrazorniji je bio 5,3 stupnjeva.