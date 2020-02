Teška uvreda: Crnogorski ministar odbrane nazvao Vulina nacistom

Ministar odbrane Crne Gore Predrag Bošković nazvao je svog kolegu iz Srbije Aleksandra Vulina nacistom.

Bošković je naveo da je Vulinovo ponašanje prilikom posjete Crnoj Gori „tragikomično, ali i da predstavlja politički performans“, prenosi Radio-televizija Crne Gore.

„Sve ono što radi i izjavljuje gospodin Aleksandar Vulin u posljednje vreme, bilo bi zaista smiješno da on nije ministar odbrane države Srbije. Ovako je tragikomično i njegov nacional-socijalizam, koji isijava u posljednje vrijeme, najviše škodi interesima Srbije“, kazao je ministar odbrane Predrag Bošković.

Crnogorski ministar je dodao da je „takav primjer politički performans koji je Vulin izvodio po Crnoj Gori i rekao da će se „Crna Gora uvijek ponašati u skladu sa zakonom i Ustavom“.

„Poštujemo i državu Srbiju i svaki državni organ Republike Srbije, pa čak i u situaciji kada gospodin Vulin i njemu slični ne poštuju ni nas, ni naše zakone, ni uobičajenu diplomatsku praksu“, istakao je Bošković uoči sastanka ministara odbrane u Briselu.

On je optužio ministra Vulina da se „stavio u red svih anticrnogorskih elemenata koji dolaze iz Srbije i koji su oličeni u Crnoj Gori u Demokratskom frontu“.

„Ako to ne smeta državnim organima Srbije, onda ne smeta ni nama. Ali nam je dobar pokazatelj kako i na koji način treba da se odredimo prema tome i Crna Gora će to svakako znati da prepozna i da se kvalitetno o tome odredi. Ono što je nevjerovatno i što mi sebi nikad ne bismo dozvolili, jeste da lične i porodične tragedije koristimo u političke svrhe, radi sticanja jeftinih političkih poena i na taj način je pokazao upravo da mu ništa nije sveto niti da drži do bilo kojeg digniteta“, kazao je Bošković.