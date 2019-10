Svi odbornici u Dvoru na Uni protiv odlaganja radioaktivnog otpada

Od predstavljanja "Nacionalnog programa sprovođenja strategije zbrinjavanja radioaktivnog otpada, iskorišćenih izvora i istrošenog nuklearnog goriva", u zgradi opštine u Dvoru, nije bilo ništa. Iz tog razloga sjednica je i sazvana, ali odbornici su jednoglasno usvojili zaključak kojim su potvrdili protivljenje odlaganju radioaktivnog otpada u kasarni Čerkezovac, na Trgovskoj gori.

Nekoliko odbornika opozicije sjednicu je napustilo.

"Kroz usvajanje prostornog plana opštine Dvor na jednoj od sjednica, na kojoj smo mi iz opozicije uložili tri amandmana i ni jedan nije prihvaćen, su ovlašćenja, odnosno mogućnost da se donese odluka da to bude ovdje dato višim nivoima vlasti, dakle županiji i državi. Tu su nama vezali ruke. Nije usvojena odluka, samo je donesen zaključak i 2015. i danas su nam proturili taj isti zaključak. Mi smo ga podržali, da imate bar nešto. Nismo mi protiv zaključka, ali smo za odluku za koju nam ne daju mogućnost da je donesemo", kazao je Milan Ćalić, odbornik DSS-a u skupštini opštine Dvor.

Iz Fonda za finansiranje razgradnje i zbrinjavanja radioaktivnog otpada i istrošenog nuklearnog goriva Nuklearne elektrane iz Krškog poručili su da Čerkezovac nema alternativu i da će sve biti urađeno kako bi do 2023. godine lokacija bila spremna za odlaganje nuklearnog otpada.

"Postoje određena sredstva koja država je spremna davati, a ja bih volio da se to razumije, ne kao nadoknadu štete, mi štetu ne smijemo raditi. To se daje kao jedan privredni poticaj za zajednicu u kojoj je država odlučila to napraviti. I kroz taj novac, a to je otprilike 300 miliona kuna, država pokazuje svoje dobre namjere", rekao je Hrvoje Prpić, direktor Fonda za finansiranje razgradnje i zbrinjavanja radioaktivnog otpada i istrošenog nuklearnog goriva Nuklearne elektrane Krško.

"Opštinsko vijeće opštine Dvor se protivi ideji zbrinjavanja radioaktivnog otpada na Trgovskoj gori na području opštine Dvor", kategoričan je Nikola Arbutina, načelnik opštine Dvor.

U dobre namjere Hrvatske ne vjeruju u Štabu za odbranu Dvora od radioaktivnog otpada. Jasno i glasno su poručili "Maknite se od Une".

Prema odgovorima koje smo dobili sa njihove strane, još nije u potpunosti određena tačna lokacija za odlagalište nuklearnog otpada, a Hrvatska koristi ovo vrijeme neformiranja institucija na nivou BiH da bi obezbijedila tu lokaciju, kaže Srebrenka Golić ministar ekologije, građevinarstva i prostornog uređenja Srpske. Hrvatska će imati još jedan sastanak sa predstavnicima Slovenije, koja predlaže da odlagalište bude u mjestu Vrbine.

"Mi smo se obratili srpskom članu Predsjedništva, zbog svake sigurnosti da se formira jedan pravni tim na nivou BiH koji bi zastupao sve te opštine koje se nalaze u slivu rijeke Une. Računam da će vlasti Hrvatske još jednom preispitati tu odluku", ocijenjuje Srebrenka Golić, ministar ekologije, građevinarstva i prostornog uređenja Republike Srpske.

"Naša borba za naša prava nije završena, da mi sada još više insistiramo na toj priči, da BiH uzme sve mehanizme koji su joj dostupni, prije svega mislimo na arbitriranje, u ovome slučaju kao i na sudski spor koji je na neki način moguće pokrenuti i da nas zaštiti od ove lokacije i tog pogubnog uticaja", izjavio je Miroslav Drljača, načelnik opštine Novi Grad.

Do kraja godine biće sprovedene aktivnosti koje idu prema izradi studije procjene uticaja na okolinu, što uključuje bezbjednosne analize, istraživačke radnje, nulto stanje radioaktivnosti, poručili su iz Fonda.

Iz Fonda za zbrinjavanje nuklearnog otpada Hrvatske svojski su se potrudili da i stanovništvo i lokalnu vlast uvjere da je odlagalište na Trgovskoj gori pravi izbor. Međutim i stanovnici i lokalna vlast su još jednom poručili da odlagalište ne žele u svojoj blizini.