Svetozar Marović progovorio: Bio sam svjedok rasta Milove moći

Bivši visoki državni funkcioner i funkcioner Demokratske partije socijalista Svetozar Marović pojavio se u javnosti nakon dugo vremena. On je to učinio uključivši se uživo preko instagram profila Duška Kneževića.

Marović je kazao da je želeo da se pojavi iako je u teškom psihofizičkom stanju, dodavši da se često pominje njegovo ime i da je želio da sam kaže neke stvari.

Naveo je da je kasno shvatio da je odluka pala da on bude "crnogorski Ivo Sanader".

On kaže da kada je to uvidio, da je onda shvatio da mora da bude kriv i da je to najbolje za Crnu Goru, prenijele su Novosti.

Marović tvrdi da se radilo o životnom izboru kojim bi spasio porodicu ili išao u dalja iskušenja.

​On navodi da politički predstavnici DPS koriste njega kao simbol kriminala i da to vezuju za DPS.

- Јa koristim i jednima i drugima u ovim danima izbora - kaže Marović.

Mislio sam da smo Milo i ja iskreni prijatelji

On kaže da je njegov sin držan u samici.

- Јa i Milo smo bili iskreni prijatelji sve vrijeme, barem sam ja tako mislio"

On je kazao da neke stvari neće nikada otkriti i da će ih odnijeti u grob.

Marović je kazao da se odlučio da podrži Mila Đukanovića u sukobu sa Momirom Bulatovićem i da je Bulatović uvijek o Đukanoviću govorio sve najbolje. On kaže da nije slutio da će mnogo godina kasnije on biti taj kog treba ljudski, politički i pravno eliminisati.

- Ne mogu reći da mi nije sve to moralno, socijalno i zdravstveno donijelo brige i probleme, ali politika nosi ljude - naveo je Marović.

- Moram priznati da me najviše boli da se ono što se meni i mojoj porodici desilo 2015. godine, u kom hapse moju djecu i brata, čitavu porodicu, moja majka umire gledajući šta se dešava. Јa ne mogu da zamislim da ja mogu to gledati, a da se to dešava Blažu i Lidiji, dok je Milo u nekom pritvoru. Јa bih barem bio na telefonu, a od moje supruge su bježali. Morali smo pisma molbe da pišemo da bi je neko saslušao... Da li je moguće da Svetozar može postati takav okrutni ljubitelj moći i fotelje i statusa, da se pred njegovim očima sve to dešava, tragedija, politička i ljudska trauma, a da to prijatelji glavnog i prvog... Mi smo zajednički sahranjivali roditelje, Milo je bio jedini na svadbi mog sina od svih političara iz DPS. U mojoj porodici je imao takav status, a onda se sve ovo desilo. Uhapsili su me dan nakon što smo Milo i ja pili kafu u "Daliju". Pričali smo o indikacijama da bi mogla biti neka krivična prijava, a sutradan sam u devet ujutro uhapšen. Kad sam izašao iz zatvora, sreli smo se na Gorici i rekao mi je da nije bio u toku i ja sam povjerovao - navodi Marović.

U političkom procesu se prvo odredi ko će biti kažnjen

On je kazao da se politički proces odvija tako da se prethodno odredi ko treba da bude kažnjen i da se prvo pripremi medijski.

Marović je naveo da mu je jedan novinar kazao da njegovi američki izvori kažu da su ga "njegovi" prikazali kao nekoga ko je doveo ruski kapital u Crnu Goru i da je on "istočnjačko-pravoslavna žrtva" koja je bila potrebna za ulazak u NATO.

On kaže da nije poznavao pola ljudi koji su dio organizovane kriminalne grupe za koju je potpisao priznanje da je na čelu.

- Moja porodica je dovedena do ruba fizičke egzistencije. To je rezultat i zahvalnost ljudi iz vrha sa kojima sam radio osjetljive stvari - ispričao je Marović.

- Priznao sam pod uticajem čitavog niza stvari da bih pomogao porodici i da bih pokušao da zaustavim proces protiv ljudi koji su bili krivi samo zbog toga što su sa mnom popili kafu - tvrdi Marović.

On kaže da je bilo i momenata kada ga je Đukanović i materijalno pomagao, ali da je postavio pitanje gde su mu prijatelji kada su mu najpotrebniji.

Mojoj porodici je rečeno da sam se ubio u zatvoru

Marović tvrdi da je Veselin Mujović bio u kontaktu sa Đukanovićem.

- Od nezavisnosti se nije ništa umirilo i podjele se dodatno dramatizuju - navodi Marović koji kaže da je jedan od takvih primjera i Zakon o slobodi vjeroispovijesti.

Marović kaže da nije uzimao za ozbiljno priče da ima sukob sa Đukanovićem i da je shvatio da je to bila priprema da se on prikaže kao njegov protivnik, a da on nije želio da mu bude alternativa.

Smatra da je kompromitovan jer je sviedok narastanja moći Đukanovića u različitim fazama.

- Јa sam bio sklon pomirenju, želio sam da se pomiri Crna Gora. Nisam želio da se energija troši na bratskim svađama, već da Crna Gora bude jedinstvena, da budemo saglasni oko ključnih pitanja, da se toleriše drugačiji stav - dodao je Marović.

Marović je otkrio i da je njegova porodica prolazila psihološku torturu i da im je rečeno da je izvršio samoubistvo u zatvoru.

Knežević je ranije danas najavio da je došao trenutak da Svetozar Marović ispriča šta zna o Milu Đukanoviću i otkrije kako je sa svojom kriminalnom grupom pljačkao Crnu Goru.