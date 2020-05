Sveštenik Miloš Cicmil o zvjerskom ponašanju Milove policije: Moj maloljetni brat je "razvaljen" od batina

Otac Cicmil se oglasio statusom na društvenoj mreži Fejsbuk.



- Večeras je u Nikšiću moj maloljetni rođeni brat (16) od strane policije "razvaljen" od batina jer je uzvikivao da ne da svetinje. Prvo je dobro isprskan biber sprejom po očima u oblaku suzavca pride, iako oštećenog vida i asmatičar, a zatim čizmama šutiran u glavu i udaran "pendrekom" - napisao je sveštenik.

- Sve bi to bilo, ne toliko neobično u ovoj "demokratskoj državi", da jedan od tih junaka nije vikao za njim, parafraziraću: „hvatajte ga, majku mu j...., nije ovo njihovo!“. To je ono braćo i sestre što je gore od svakog virusa. Virus mržnje. Jedna tako mala država da toliko ima mržnje…. Možda zbog te bratske mržnje, korona jednostavno ne može da opstane u Crnoj Gori… Liječimo se od pogrešnog virusa - napisao je on.