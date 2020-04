Sveštenik iz Splita o napadu na novinarku: Sigurno je ona sama kriva, komunjare to nisu radile

Don Josip Delaš u nedjelju je usprkos zabrani održao misu u crkvi sv. Leopolda Mandića na Sirobuji. Novinarku Dalmatinskog portala, koje je došla snimiti misu, napao je, te joj je iz ruke izbijen mobilni telefon, koji je razbijen. Delaš je i verbalno napao novinare na terenu. Uhapšena su dvojica muškaraca.

- Strašno je bilo, toliko puno tih milicajaca… ja ću reći jugomilicajaca, ne hrvatskih policajaca. I tako nehumano ponašanje sa svijetom, to se ne može opisati, to je neshvatljivo. To je pljuvanje po Bogu i protiv Boga, i gaženje po narodu i njegovom dostojanstvu - kazao je.

Dodao je da ljudi koji su vjernici imaju pravo proslaviti centralni hrišćanski praznik i doći na svetu misu.

"Jasno, i držati se propisa, udaljenosti, da ne bude te zaraze, i s tim navučenim na lice. Ali, naša je crkva prostrana, ima 500, 600 kvadrata. Jasno, ni ne dođu svi. Oni koji su došli doživjeli su taj strahoviti napad, izrugivanje, da se to ni ne može opisati."

Reporter Dnevnika Nove TV Ivan Kaštelan kazao mu je kako su biskupi i Papa naložili da danas nema misa.

- To Papa ima svoju glavu, nek' on po svom. Misa mora biti! Centralni hrišćanski praznik mora biti - rekao je Delaš.

Vezano uz napad na novinarku, rekao je.

"Ona se sigurno uključila u te redove policije i napadala. Imaju li se pravo braniti? Jasno da imaju. Ponavljam, neka me ubiju i neka uživaju! Ta naša Vlada je potpuno protiv naroda, gazi dostojanstvo našega čovjeka. Mogu ići u trgovinu, a u crkvu ne mogu, jedna manja grupa. To nema nikakve logike. To komunjare iza rata nisu radile što oni danas rade. Protiv Boga, Crkve i naroda, a u ime neke zaštite naroda - bio je oštar don Delaš.