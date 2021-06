Sve češći napadi vrana, građani u strahu: Bojimo se izaći, ne možemo ni spavati

U Zagrebu je posljednjih sedmica zabilježeno više napade vrana na ljude.

Jedan od posljednjih slučajeva zabilježen je na video snimku koji su objavili hrvatski mediji.

"To je bilo strašno, vrane su napadale čovjeka dobrih pet minuta. Uspio sam snimiti samo zadnje dvije, no čovjek se s njima borio sve dok nije pronašao zaklon. Tek tada su odustale", ispričao je Josip Regović, fotoreporter Pixsella koji je jutros snimio napad dvije vrane na čovjeka u Zagrebu.

Snimak napada nažalost nije bio jedini. Kod iste zgrade, na Trešnjevci, vrane su nedugo nakon toga napale još jednog komšiju.

"Kćerka i ja iz automobila smo iskrcavali stvari kada smo začuli glasno graktanje vrana koje su nas krenula oblijetati. Nismo ih provocirali, a one su krenule letjeti sve niže dok nisu bile samo metar iznad naših glava. Morali smo stati u zaklon sve dok nisu otišle. Vjerujem da bi nas napale", rekao je za "24sata.hr" komšija Denis Gluhak.

I ostale komšije s vranama imaju velikih problema.

"Nalazimo se kod trgovačkog centra gdje ljudi u kontejnere bacaju ostatke hrane, što privlači sve ptice, a posebno vrane. Primijetili smo da ih neki od komšija kroz cijelu godinu hrane, a to ih je privuklo da ovdje naprave gnijezda", priča Ivica Čobanović.

Vrane su napale i njegovu ženu dok se vraćala s posla.

"Morala je bježati od njih i tražiti zaklon kako je ne bi povrijedile. Jako se uplašila", kaže.

Od vrana, objašnjavaju, ne mogu ni spavati.

"Grozno je. Krenu s glasanjem negdje oko četiri ujutro i ne prestaju do devet. Zadnjih sedmica moram piti tablete za spavanje. Slijeću nam i na balkone, kao da traže hranu ili žele napasti. Kad ih je puno, ne izlazim na balkon iz straha", kaže Darko Hudelist.

Pjev ptica, kažu, zamijenilo je graktanje vrana.

"Vjerujem da su uticale na smanjenu populaciju ostalih ptica u gradu. Ostali su nam jedino golubovi, vrapčići i vrane, čije je graktanje sada svakodnevno i jako glasno. Zaista se nadam da će grad nešto napraviti po ovom pitanju jer je ovo zaista opasno", priča Hudelist.

Ipak, ornitolog Manuel Jacmenović kaže da je ovo normalno ponašanje vrana.

"Vrane se ponašaju normalno na nenormalnom mjestu. Njima nije uopšte mjesto u gradu, no one su došle za vrijeme rata u BiH koji je potjerao jednu podvrstu divljih vrana, koje su se, kada su prešle granicu u zadnjih 25 godina raširile i imale ekspanziju. Siva vrana ima jak teritorijalni osjećaj, a pogotovo kada ima male. Ona ih je tada kadra braniti od bilo koje životinje", kaže on i dodaje da se radi o sivim vranama, a ne garcima, odnosno crnim vranama koje su mirnije i ne napadaju.

Vrane se pare samo jednom godišnje, a kada njihovi mladi izađu iz gnijezda, što će, kaže Jacmenović, biti za dvadesetak dana, njihov napad na ljude će prestati.

"Ako vas vrane napadnu, dignite obje ruke u zrak visoko iznad glave ili ako imate kišobran, otvorite ga. To bi ih trebalo prepasti ili omesti što će vam dati dovoljno vremena da se sklonite dok ne odu", zaključio je.