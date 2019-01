Sva istorija Crne Gore vezana za Nemanjiće

Njegovo visokopreosveštenstvo mitropolit crnogorsko-primorski Amfilohije rekao je na Svetosavskoj akademiji u Danilovgradu da nema nijednog pedlja u Crnoj Gori gdje nema nekog spomena Svetog Save.

"Savin kuk, Savin luk, Savino ždrijelo, Savino kamenje, Savina...Nema nijednog hrama, od manastira Morače, onih građenih u 12 i 13. vijeku i poslije za vrijeme obnove Pećke patrijaršije 1557. godine, za vrijeme Crnojevića, naročito za vrijeme Petrovića, u kome nema ikone Svetog Save i Svetog Simeona", rekao je mitropolit Amfilohije na sinoćnjoj Svetosavskoj akademiji u Centru za kulturu.

On je izrazio posebnu radost sabranjem u Bjelopavlićima, u čijoj ravnici se nalazi nemanjićka lavra - manastir Ždrebaonik u kome se čuvaju mošti Arsenija Sremca, nasljednika Svetog Save.

"Raduje me da se Bjelopavlići vraćaju sami sebi, svojim iskonskim predanjima, duhovnosti svojih predaka, vjeri pravoslavnoj hrišćanskoj, a onda i nosiocima i svjedocima te vjere kao što je bio Sveti Sava, njegov učenik Sveti Arsenije i svi oni poslije njih koji su ovde živjeli, uključujući i Svetog Vasilija Ostroškog", rekao je mitropolit Amfilohije.

Mitropolit je podsjetio da je sva istorija Crne Gore, a posebno Bjelopavlića, vezana za Nemanjiće.

On je podsjetio da je u Crnoj Gori, poslije velikog progona Crkve Hristove - Svetosavske, koji je trajao više od 50 godina, obnovljeno više od 650 hramova i da su sagrađeni novi, među kojima je najveličanstveniji hram u istoriji Crne Gore - Hram Hristovog Vaskrsenja u Podgorici.

On je naveo da je Crna Gora bila utemeljena kao pravoslavna zemlja, pa je sve do najnovijih vremena pravoslavlje bila državna vjera.

"Ako hoćemo da se vratimo Crnoj Gori kralja Nikole, onda moramo da vratimo kralja pravoslavnog, one granice za koje je krv prolivao kralj Nikola, a one su do Prizrena, Stona", rekao je Amfilohije

Mitropolit Amfilohije je konstatovao da se danas, iako je osam vjekova prošlo od dobijanja samostalnosti Žičke arhiepiskopije Pećke patrijaršije, Sveti Sava naziva okupatorom, a u isto vrijeme i on.

On je istakao da izbezumljeni ljudi, puni mržnje, na tome hoće da grade svoju budućnost i budućnost svoje djece i Crne Gore.

"Taj dio naše braće, zatrovan opakom bolešću `brozomorom`, izbacio je iz crkve jednu ikonu Svetog Save i ona se danas nalazi u Cetinjskom manastiru. Drugu ikonu su spalili i ometaju služenje liturgija", rekao je mitropolit crnogorsko-primorski.

On je pojasnio da je to jedan od plodova onoga što se dogodilo tokom i poslije Drugog svjetskog rata, kada je i zabranjena proslava Svetog Save koji slavljen kao školska slava tokom cijele istorije Crne Gore, a o kome je pjevao, između ostalih, i kralj i gospodar Crne Gore, Nikola Prvi Petrović.

U umjetničkom dijelu programa Svetosavske akdemije, koju je organizovala Crkvena opština Danilovgrad, nastupili su horovi, recitatori, djeca - polaznici vjeronauke i Folklorno društvo iz Danilovgrada.