Sud oslobodio optužbi čovjeka koji je spasio Trnje od poplave

Tihomir Blagus, čovjek koji je u julu prošle godine ušao u sistem Hrvatskih voda, podignuo branu i tako spasio Trnje od velike poplave, oslobođen je na sudu.

No dan nakon što je to napravio, on je uhićen, a dobio je i poziv na prekršajni sud. Teretilo ga se za remećenje javnog reda i mira te omalovažavanje službene osobe. Snimka njegovog hapšenja tada je obišla Hrvatsku.

Blagus je sad oslobođen.

To je objavljeno na stranici Trnje - na posljednjoj crti obrane.

"Napokon je naš Tihać oslobođen", stoji u komentaru objavljene presude.