Stručnjaci za komunikaciju o Kolindinom nastupu: Ona jednostavno više nije pod kontrolom

Predsjednica Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović juče je u Osijeku, na svom predizbornom skupu, održala dosad najbizarniji nastup u kojem je mahala rukama, vikala, govorila za Luku Modrića da joj je "Lukica kao sin", da je dogovorila s drugim državama da Hrvati rade preko interneta za 8.000 evra, poručila je svima da su njen program "hrvatski ljudi i u Hrvatskoj i u domovini" i tako dalje.

Poseban pozdrav prenijela je i od "svog Jakova", za kojeg je rekla da kući brine o porodici, a kamere su ga u to vrijeme snimile na utakmici.

O svemu tome novinari hrvatskog portala Index.hr razgovarali su sa komunikacijskim stručnjakom Petrom Tantom i bivšim dekanom Fakulteta političkih nauka Smiljanom Leinert Novosel koji su rekli da će Kolinda do kraja izbora dati gas do daske.

Petar Tanta rekao je da Kolinda u prošloj kampanji, za razliku od ove, nije izlazila iz okvira i da su je savjetnici držali pod kontrolom, što se ne bi moglo reći i za ovu kampanju.

"Gas do daske"

"Kolinda je u prošloj kampanji bila uobličena, imala je tačno određene stvari koje govorila, nije izlazila iz okvira zato što su je savjetnici držali pod kontrolom. Sada to nije slučaj i zato svake sedmice, počevši od Knina, imamo neki njen gaf", rekao je Tanta.

Istakao je kako se jasno može povući paralela nastupa u Osijeku s onim na Velesajmu, gdje je predstavljala svoj program.

"Tad je imala govor jedan kroz jedan, znalo se kad očekuje pljesak i kad ima svoje klasično naglašavanje riječi. No s druge strane, čini mi se i da više nije toliko fokusirana na pripremljen govor, već je ponese pa je tako pričala o Jakovu koji je kući, a zapravo je bio na utakmici. Ona jednostavno više nije pod kontrolom, vjerojatno će ovakva kao što je bila u Osijeku biti i ove sedmice do kraja. Ona ne misli da griješi, pretpostavljam da je okružena savjetnicima koji joj kažu sve je bilo super, evo ljudi su ti pljeskali, a to je zamka u koju ona pada. Pa normalno je da će joj okupljeni na skupu pljeskati bez obzira na to što ona izgovorila", kazao je Tanta.

Osvrnuo se i na njezin govor tijela.

"Ona je u zadnjih pet godina naučila kako upravljati tijelom dok nastupa i dobro upravlja svojim tijelom u tom trenutku, drži ruke, naglašava desnom pa lijevom rukom kad nešto želi posebno istaknuti. Njena neverbalna komunikacija je njen štit i dobro vlada tim kad ispred sebe nema blesimetar", kazao je i naglasio kako će sada, u finalu kampanje, postati još luđe i da će dati gas do daske.

Smiljana Leinert Novosel, bivši dekan i penzionisani profesor s Fakulteta političkih nauka, rekla je da se u ovom dijelu kampanje ide na sve ili ništa.

"Neko odapinje političke strelice, drugi više idu na emocije, a Kolinda kroz apsolutno ogoljele emocije želi istaknuti neke svoje rezultate. To je normalna taktika, samo je pitanje tajminga, je li na dobro mjestu u pravo vrijeme sve učinila. Nisam gledala cijeli njen nastup u Osijeku, nego samo neke segmente i vidjela sam da su joj emocije u prvom planu i da su ponekad prenaglašene", navela je.

Kazala je i kako je njen imidž dosta jasno isprofilisan.

"Ona se jedino može truditi da ga previše ne mijenja, atmosfera je takva da svako ide metodom gas do daske. Koliko ljudi pridobije sada, toliko će ih pridobiti na glasanju jer je u toku zadnja faza kampanje", rekla je Smiljana Leinert Novosel.

Kolinda: Ljudsko sam biće, rugaju se mojim gafovima, a ne vide svoj najveći gaf

Kolinda je danas progovorila o brojnim komentarima koji kruže nakon njezinog jučerašnjeg govora.

"Spočitavaju mi se svakojaki gafovi. Emocije koje pokazujem jer sam ljudsko biće. Suze za udovice. Približavanje i pjevanje s narodom - kakvog li grijeha. Ili guranje u prvi red na NATO sastancima. Navijanje, crveno-bijeli kvadratići kojima se toliko ponosim."

"Kažu da sramotim Hrvatsku širom svijeta jer se ponosim što sam iz Hrvatske, jer se ne klanjam većima, već Hrvatsku držim ravnopravnom. Zemlja ne ovisi o broju stanovnika, nego srcu koje ima. Rugaju se tim mojim 'gafovima', a ne razumiju koji je njihov najveći gaf - otuđenost. Iz zagrebačkih salona ne može se upoznati Hrvatska, pa ni Sisak", rekla je Grabar-Kitarović, prenosi hrvatska Televizija N1.

Foto: Jutarnji.hr