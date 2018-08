Štrbac: Ono što nije uspjelo Paveliću, premašila Tuđmanova vlast

Direktor Dokumentaciono-informacionog centra "Veritas" Savo Štrbac poručio je da Hrvatska treba na pravi način da se suoči sa prošlošću iz devedesetih godina, pa i četrdesetih godina prošlog vijeka i događajima koji su doveli do etničkog čišćenja Hrvatske od Srba.

"Ono što nije uspjelo Anti Paveliću - trećinu pobiti, trećinu protjerati, trećinu pokrstiti, to je premašila Tuđmanova vlast devedesetih. Ne po toj formuli, oni su je nešto izmijenili. Oni su više od dvije trećine protjerali, jedan dio, oko 7.000 pobili, a proces pokatoličenja traje intenzivno i danas", rekao je Štrbac za TV "Prva".

On je konstatovao da su se Hrvati u proteklom vremenu uljuljkivali da su oni vodili neki odbrambeni rat, kao i da su Srbi agresori.

"Ja sam rođen tamo, brojke nisu agresori. Agresija podrazumijeva da je došao neprijatelj iz neke druge države da pokori tu državu u koju je došao. Ne možemo mi biti agresori. To je potpuno pogrešna teza koju su nažalost prihvatili svjetski mediji i svjetski autoriteti", rekao je Štrbac.

On je ukazao da je i ove godine nakon obilježavanja "Oluje" došlo do zahlađenja odnosa između Srbije i Hrvatske.

"I prethodnih godina imali smo pisanje diplomatskih nota zbog upotreba ustaških obilježja na zvaničnoj državnoj proslavi, zbog pjevanja Tompsona. S druge strane, imali smo pisanje nota i sa hrvatske strane u vezi sa teškim riječima koje su iznosili srpski političari proteklih nekoliko godina. Čak je hrvatski predsjednik nedavno i najavila da će doći do zahlađenja odnosa i to se desilo. Nije to teško predvidjeti", smatra Štrbac.

On je naveo da je ono što je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao u Bačkoj Palanci na obilježavanju 23 godine od hrvatske vojno-policijske akcije "Oluja" prava istina koja se može potkrijepiti činjenicama i brojkama.

"Na popisu 1991. godine učešće Srba u ukupnoj populaciji bilo je 12,2 odsto plus dva odsto Jugoslovena, među kojima je opet bilo 80 odsto Srba, a na popisu 2011. godine Srbi su u ukupnoj populaciji svedeni na 4,36 odsto", podsjetio je Štrbac.

On je naglasio da ozbiljne analize "Veritasa" govore da će 2021. godine broj Srba u Hrvatskoj spasti na ispod tri odsto.

"To je upravo ona željena projekcija Tuđmana i establišmenta sa početka devedesetih, da će srpsko pitanje da bude riješeno za sva vremena. Mislim da su Srbi već sada u Hrvatskoj spali na ispod tri odsto. Ovo što je rekao Vučić, da je etničko čišćenje ostvareno, to je to", zaključio je Štrbac.