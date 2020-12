Zagreb je 'drmalo' dobrih 20-ak sekundi, a epicentar je ponovno na Baniji.

EMSC je objavio da je epicentar bio kod Petrinje, a magnituda je bila čak 6,2, javlja Seizmološka služba Republike Hrvatske.

15 min ago an earthquake M6.3 struck #Croatia. It is the largest earthquake so far to hit the country this year. It is several tens of km South of #Zagreb.

Such an earthquake can generate significant damage at close epicentral distances. More info soon. Stay safe

— EMSC (@LastQuake) December 29, 2020